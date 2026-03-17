Η ανάρτηση της Αγγελική Ηλιάδη μετά από τις αντιδράσεις και την εξομολόγηση για κακοποίηση.

Η Αγγελική Ηλιάδη, το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, δημοσίευσε ένα νέο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, μετά την εξομολόγησή της στο podcast «Unblock» και την Ελίνα Παπίλα.

Η ερμηνεύτρια, μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας ότι οι συνθήκες την έκαναν να αισθάνεται εγκλωβισμένη.

Η περιγραφή της προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ ώρες αργότερα η Αγγελική Ηλιάδη, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media έστειλε ένα νέο μήνυμα.

Στην φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια κρατώντας στην αγκαλιά το γιο της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».