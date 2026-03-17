Σε πλήρη κινητοποίηση η Τροχαία στην Πάτρα, καθώς το ένα τροχαίο διαδέχεται το άλλο.

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της Πάτρας την Τρίτη, 17/03, καθώς μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν τρία τροχαία ατυχήματα, στα οποία μάλιστα σημειώθηκαν και τραυματισμοί.

Το πρώτο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, θρυματίζοντας την τζαμαρία. Το ευτήχημα είναι πως δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά το γεγονός ότι το σούπερ μάρκετ ήταν σε λειτουργία και εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα αρκετός κόσμος.

Μπορεί στο τροχαίο στο σούπερ μάρκετ να υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο αντίστοιχη κατάληξη δεν υπήρξε σε τροχαίο ατύχημα στο Νέο Δρόμο Πάτρας, όταν ΙΧ παρέσυρε μοτοσικλετιστή, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Σύμφωνα με το tempo24news.gr ο οδηγός έστριβε προς τα αριστερά όταν δεν αντιλήφθηκε τον μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο.

Πριν λίγη ώρα, λίγο πριν τις 21:00 σημειώθηκε και τρίτο τροχείο πάλι με δικυκλιστή, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη διασταύρωση Παπαφλέσσα με Ναυαρίνου. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο.

Τα παραπάνω περιστατικά προκαλούν ανησυχία στις Αρχές, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά των πολιτών και την ασφάλεια του οδικού δικτύου.