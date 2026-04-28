Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή Πατρών ο απόστρατος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο 25/04 για διακίνηση ναρκωτικών. Ο γιος του, που συνελήφθη με την ίδια κατηγορία, αφέθηκε ελεύθερος με όρους μέχρι να γίενι η δίκη.
Σε πατέρα και γιο έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίες περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης.
- 2 ζυγαριές ακριβείας.
- 1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια.
- 1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια.
- 1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς.
- Το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ.
- κινητά τηλέφωνα