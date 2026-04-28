Από το 2022 ο 35χρονος παρενοχλούσε επίμονα το θύμα, μετακομίζοντας ακόμη και στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά της.

Σε σκιά μιας 26χρονης έχει μετατραπεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια 35χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης (stalking). Προηγήθηκε μήνυση της νεαρής γυναίκας που οδήγησε την υπόθεση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα όλα ξεκίνησαν το 2022 με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων, τα οποία με τον καιρό έγιναν εκατοντάδες. Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές -ακόμη και συστάσεις που του έγιναν από την ΕΛΑΣ όπου απευθύνθηκε η καταγγέλλουσα- ο ίδιος συνέχιζε να δημιουργεί τρόπους επικοινωνίας, ζητώντας επίμονα ανταπόκριση και εκφράζοντας επιθυμία για σχέση, ακόμη και για γάμο.

Αγνοώντας πλήρως την επιθυμία της γυναίκας, ο 35χρονος, όπως κατέθεσε η ίδια, την παρακολουθούσε συστηματικά, την επισκεπτόταν στον χώρο εργασίας της (παρουσιαζόμενος ως πελάτης), στο γυμναστήριο κι έξω από το σπίτι της. Όπως κατέθεσε η 26χρονη, ο άντρας έφτασε στο σημείο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη από άλλη πόλη.

Στη μήνυση που υπέβαλε η ίδια, προσκόμισε 90 σελίδες με μηνύματα που απέστειλε ο άντρας στο κινητό της τηλέφωνο. «Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη», ανέφερε ο εργοδότης της 26χρονης, καταθέτοντας ως μάρτυρας.

Στην απολογία του, ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν πιο επίμονος απ’ όσο έπρεπε και ότι αναζητούσε τη γυναίκα στη δουλειά και στο σπίτι της, επειδή τον ενοχλούσε που δεν του απαντούσε. «Θα πληρώσω γι’ αυτό που έκανα», ανέφερε στην απολογία του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή υπό τους όρους να μην πλησιάζει την 26χρονη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και της απαγόρευσης επικοινωνίας μαζί της.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ