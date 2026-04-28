Τρομερή αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (28/04).

Την άμεση κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ασυνήθιστη συμπεριφορά ενός 5χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναστάτωσε τους περίοικους και τους περαστικούς καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στη λεωφόρο Βασ.Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 5χρονο αγοράκι βρισκόταν μόνο του σε διαμέρισμα 6ου ορόφου και επί μία ώρα εκτόξευε διάφορα αντικείμενα, όπως πέτρες, επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς και την ηλεκτρική σκούπα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 5χρονο και να σταματήσουν τη «δράση» του. Από τη ρίψη των αντικειμένων δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Όταν η μητέρα του 5χρονου επέστρεψε στο διαμέρισμα προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

