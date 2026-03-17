«Χειρόφρενο» σηκώνουν οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα και αύριο, 17 Μαρτίου.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 18/03, καθώς δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Σήμερα, πρώτη ημέρα της απεργίας, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες, αλλά και ζητήματα σχετικά με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

«Η Πρώτη μέρα Πανελλαδικής απεργίας και η καθολική συμμετοχή του κλάδου ανέδειξε το μήνυμα της συσπείρωσης και της αντίδρασης για όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο, που βρίσκεται και συζητείται από σήμερα στο Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε την απεργία Πανελλαδικά και αύριο καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας. Ενημερώνουμε τα Σωματεία μέλη μας, να συμμετάσχουν και αύριο στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ταξί μας, τη βιωσιμότητά μας, τη ζωή μας!», ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οδηγών Ταξί.

Χωρίς ταξί Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Η απεργία των αυτοκινιτηστών ταξί συνεχίζεται και στις υπόλοιπες δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη το σωματείο «Ο Ερμής» σε ανάρτησή του τόνισε :«Και αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου θα συνεχιστεί η απεργία των ΤΑΞΙ στην Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο είναι στην Βουλή και συζητείται από τους εκπροσώπους των κομμάτων».

Αύριο Τετάρτη στις 14:00, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «θα συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου το νομοσχέδιο και θα είναι παρών και το Σωματείο ΕΡΜΗΣ της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και ΣΑΤΑ», ενώ «οι φορείς θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματα μας». Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το Σωματείο «δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματά του».

Το Σωματείο Ταξί Πάτρας ενημερώνει ότι η απεργία συνεχίζεται και αύριο, Τετάρτη, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη. Η συνέχιση των κινητοποιήσεων αποτελεί μια συλλογική επιλογή του κλάδου, με στόχο την έντονη αντίδραση απέναντι στο νομοσχέδιο που επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

«Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η μετάβαση στην Αθήνα με πούλμαν, προκειμένου να συμμετάσχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, μαζί με το Συνδικάτο Σ.Α.Τ.Α. και άλλα σωματεία από όλη τη χώρα. Η αναχώρηση των πούλμαν θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 το πρωί της Τετάρτης από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο (Ι. Ρίτσου)».

«Η μαζική συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εκφραστούν ενιαία και δυναμικά οι θέσεις και οι αντιδράσεις του κλάδου. Συνεχίζουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Σωματείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI