Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι τις ημέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία και οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο προχωρούν σε άνοιγμα των διοδίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Κλιμάκωση μετά τα Χριστούγεννα

Όπως επισημαίνουν, τις ημέρες των γιορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία, ωστόσο προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα, εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχεδιάζουν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια και να μοιράσουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, στο πλαίσιο συμβολικών δράσεων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια του Ευαγγελισμού, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σήμερα από τις 11:00 έως τις 17:00, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η ίδια κινητοποίηση αναμένεται να επαναληφθεί και αύριο. Μετά το άνοιγμα των διοδίων, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, όπου, όπως δηλώνουν, θα παραμείνουν και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Γιατί ανοίγουν τα διόδια οι αγρότες

Όπως επισημαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Νίκαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γεγονός που, όπως λένε, δεν επιτρέπει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις πανελλαδικές συσκέψεις των μπλόκων.

Η επιλογή του ανοίγματος των διοδίων χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως συμβολική, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι, όπως τονίζουν, «δεν κλείνουν τους δρόμους αλλά τους ανοίγουν». Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν αποκλείεται να μοιραστούν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ εκπρόσωποι των μπλόκων θα ενημερώνουν όσους το επιθυμούν για τα αιτήματά τους.

Κατά την εορταστική περίοδο, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα μετακινήσουν τα τρακτέρ τους ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία. Ήδη στο μπλόκο της Νίκαιας, σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας παραμένει ανοικτή μία λωρίδα για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και για περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης πολιτών, χωρίς να απαιτείται παράκαμψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελική ευθύνη για το πώς και αν θα γίνεται η διέλευση των εκδρομέων μέσα από τα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες ασφάλειας.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, δηλώνουν ότι θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Κάθε απόγευμα κάνουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι τους δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, κατά την οποία, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η πρόθεση τους είναι την Τρίτη και την Τετάρτη να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις ημέρες των γιορτών.

Όπως δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών Δημήτρης Στέργιος η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για τα ΙΧ και όχι για τα φορτηγά. Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση της ερχόμενης Δευτέρας.