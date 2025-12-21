Οι νέες δηλώσεις Τσιάρα και η άμεση αντίδραση των αγροτών. «Είναι εκτός πραγματικότητας».

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα κατά τη διάρκεια των εορτών είναι οι αγρότες και ξεκαθαρίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο αν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Σε νέες δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, κάλεσε και πάλι τους αγρότες σε διάλογο, αφήνοντας αιχμές για την στάση τους, χαρακτηρίζοντάς τους παράλληλα «πεισματάρηδες» αφού, όπως είπε, από τα 27 αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ άλλα 4 είναι υπό διαπραγμάτευση.

«Το πλαίσιο του διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες, ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση».

«Είναι εκτός πραγματικότητας»

Η αντίδραση των αγροτών στον υπουργό ήταν άμεση.

«Είναι εκτός πραγματικότητας. Αν είχαν ικανοποιηθεί το 74% που λέει ο κύριος Τσιάρας οι αγρότες θα είχαν φύγει. Θα είχαν πάει στις δουλειές τους. Κανένας δεν θέλει τις ημέρες των γιορτών να είναι έξω», δήλωσε στο MEGA, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη στη νέα εκπομπή των «Νέων» με την Κατερίνα Παναγοπούλου λέει πως οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν βρίσκονται στα μπλόκα.

«Ο αδελφός μου είναι αγρότης και δεν είναι στα μπλόκα. Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Έγινε μία προσπάθεια από ένα μέρος των αγροτών να απαλλαγούν από την υπόθεση των επιδοτήσεων και να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια. Αυτοί δεν είναι στα μπλόκα, στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις. Εννοώ ότι κάτι στραβό υπάρχει σε όλη αυτή την πολιτική της ΕΕ».

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Αν ανοίξουν τον δρόμο με συγκεκριμένες απαντήσεις θα γίνει και η συνάντηση για να συζητήσουμε όλα τα άλλα αιτήματα. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να δείξει ότι έχει τη διάθεση να λύσει κάποια από τα ζητήματά μας», δήλωσε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Αμετακίνητοι στη στάση τους είναι και οι αγρότες της Καρδίτσας. Όπως δηλώνουν, δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά τους ενώ συνεχώς ενισχύεται το μπλόκο με νέα τρακτέρ.

Σήμερα, οι αγρότες θα αποφασίσουν τη μορφή της κλιμάκωσης που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς από την Τρίτη και για τέσσερις ημέρες σκοπεύουν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται πως με εντολή εισαγγελέα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων.