Οργή προκαλεί τα τελευταία 24ωρα στην Τουρκία βίντεο που καταγράφει κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το βίντεο καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2023 και δείχνει τον σύζυγο της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου, Erol Konuk, να χτυπάει έναν ηλικιωμένο. Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας, κρατώντας ένα σκυλί στο ένα χέρι και φορώντας ένα γάντι στο άλλο, χτυπά, κακοποιεί και εξευτελίζει έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο ηλικιωμένος πέθανε, χωρίς να γίνει νεκροψία, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ενώ το προσωπικό φέρεται να δέχθηκε απειλές. Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, επεβλήθη πρόστιμο στο ίδρυμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας του ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες ότι πρώην υπάλληλοι και μάρτυρες υπέβαλαν καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας αλλά δέχτηκαν πιέσεις και απειλές μετά το περιστατικό, προκαλώντας ανησυχία για την απουσία θωράκισης του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των δομών φροντίδας ηλικιωμένων στην Τουρκία.

Καθώς το βίντεο διαδόθηκε ευρέως, εντάθηκαν οι εκκλήσεις για επίσημη έρευνα ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να διασφαλιστεί ότι τέτοιες παραβιάσεις δεν θα επαναληφθούν.