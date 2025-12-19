Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη… Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …
Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 21:45.
«Ο Δικαστής» - Όσα θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο για το 2025
Επεισόδιο 12
Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται και ο γιος του Σταβέρη, έτοιμος να εκδικηθεί.
Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προστατέψει, ενώ ο Άλκης λυγίζει κάτω από τις τύψεις.
Την ίδια στιγμή, ο Δράκος κινεί τα νήματα μέσα κι έξω από τη φυλακή, ενώ η Κλέλια και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ, υπό το βλέμμα κάποιου που τους παρακολουθεί.
Από την άλλη, η Λέττα ανακαλύπτει τη φωτογραφία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή αρχίζει να στενεύει…