«Ο Δικαστής», έρχεται με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στις 21:45.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη… Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 21:45.

«Ο Δικαστής» - Όσα θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο για το 2025

Επεισόδιο 12

Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται και ο γιος του Σταβέρη, έτοιμος να εκδικηθεί.

Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προστατέψει, ενώ ο Άλκης λυγίζει κάτω από τις τύψεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=yzr-lOt0kgc}

Την ίδια στιγμή, ο Δράκος κινεί τα νήματα μέσα κι έξω από τη φυλακή, ενώ η Κλέλια και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ, υπό το βλέμμα κάποιου που τους παρακολουθεί.

Από την άλλη, η Λέττα ανακαλύπτει τη φωτογραφία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή αρχίζει να στενεύει…