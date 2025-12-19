«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Μην χάσετε τα καθηλωτικά τελευταία επεισόδια του 2025!

Όλες οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε», για τα τελευταία επεισόδια του 2025.

Η Λένα χωρίζει τον Χρόνη! Του δίνει πίσω τη βέρα! Ο Χρόνης αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα το μυστικό για το παιδί της Λένας!

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν μαθαίνει ποια πραγματικά είναι η Αγγελική, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα. Η Αλεξάνδρα συναντά κάποιον, ο οποίος θα της αποκαλύψει ένα μυστικό της Γαλήνης.

Την ίδια ώρα ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική.

Η Αλεξάνδρα, µετά την γκάφα του Χρόνη σχετικά με το παιδί της Λένας, βρίσκει έναν τρόπο να κάνει την Ασηµίνα να της παραδεχτεί ποια γέννησε τη βραδιά του φόνου του Στράτου!

«Πόρτο Λεόνε»: Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Μη χάσετε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 26

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα.

Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη και ο Βούλγαρης έρχεται αντιμέτωπος µε µία μεγάλη βλάβη στο πλοίο του. Η Αλεξάνδρα φεύγει για ένα κρυφό ραντεβού µε κάποιον, που θα της αποκαλύψει κάτι που θα της φανεί ανέλπιστα χρήσιμο σε σχέση µε την Γαλήνη.

Η Γαλήνη εξηγεί στον Γιάμαρη τον φόβο της για την παρουσία της Αγγελικής στη ζωή του Γρηγόρη και εκείνος της δίνει τις αποδείξεις που του είχε ζητήσει για την σχέση αυτής της γυναίκας µε τον Στράτο.

{https://www.youtube.com/watch?v=pF0tCpLp55I}

Μη χάσετε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 27

Η µέρα του μεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει αλλά ο Αντρέας, αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της.

Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς.

Η Άντζελα συνειδητοποιεί ότι η δουλειά που ανέλαβε φτάνει στο τέλος της και η τραγωδία του Γρηγόρη σύντομα θα ξεκινήσει. Η Βούλα, από την άλλη, τη συμβουλεύει να σώσει τον Γρηγόρη.

Στο Πόρτο Λεόνε η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης, συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας.

Η Αλεξάνδρα, µετά την γκάφα του Χρόνη σχετικά με το παιδί της Λένας, βρίσκει έναν τρόπο να κάνει την Ασηµίνα να της παραδεχτεί ποια γέννησε τη βραδιά του φόνου του Στράτου.