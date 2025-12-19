Η «Γη της Ελιάς», έρχεται την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο MEGA.

Η ένταση κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η Ασπασία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και οδηγείται σε μια αδίστακτη πράξη εκδίκησης που θα αλλάξει τα πάντα. Η αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα «οπλίζει» το χέρι της και δολοφονεί τον Δημοσθένη.

«Η Γη της Ελιάς»: Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 70 (Κυριακή 21 Δεκεμβρίου)

Η Ασπασία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και «ενορχηστρώνει» το τέλειο έγκλημα εκδίκησης. Ξεφορτώνεται τους βοηθούς του Δημοσθένη και μένει μόνη μαζί του στο σπίτι.

Εκεί, ταπράγματα παίρνουν βίαιη τροπή αφού, μετά από πάλη, τον ακινητοποιεί, τον δένει, τον φιμώνει και… τότε ξεκινάει το μαρτύριό του. Η Αλεξάνδρα αλλάζει τα σχέδιά της και δεν ταξιδεύει για τη Μάνη, καθώς ο Ορέστης σκοπεύει να πάει στην Κρήτη για να την επισκεφθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αστυνόμος Κουράκος κι ο Κωνσταντίνος μιλούν στις γυναίκες τους και βάζουν όρια στη σχέση τους, ελπίζοντας να κυλήσουν όλα πιο ήρεμα από εδώ και πέρα. Ο Αντώνης καλεί τον Δημοσθένη στο κρυφό κινητό και, προς έκπληξή του, το σηκώνει η Ασπασία.

Αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κύκλωμα κι όλοι λαμβάνουν την εντολή να ξεφορτωθούν τα παράνομα κινητά τους. Η Δάφνη κάνει ερωτική εξομολόγηση στον Παυλή, εκείνος όμως δεν «τσιμπάει» κι είναι έτοιμος να της μιλήσει για όλα όσα υποπτεύεται.

Η Ασπασία βάζει το πιστόλι στον κρόταφο του Δημοσθένη και ζητά να μάθει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=66UM_I_poso}

Επεισόδιο 71 (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου)

Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει.

Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας.

Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει.

Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο.

Όταν το μάθει η Βασιλική, θα αναγκαστεί να ακυρώσει τον γάμο. Ο Στέφανος, ωστόσο, προτείνει κάτι άλλο, πιο ανατρεπτικό.

Ο Ορέστης φτάνει στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και η Χριστιάνα μόλις τον βλέπει το σκάει από το παράθυρο φοβούμενη ότι μπορεί να μιλήσει για εκείνη, καθώς την ξέρει καλά. Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης.

Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.