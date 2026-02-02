Το «Πόρτο Λεόνε» επιστρέφει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου με νέα επεισόδια στις 22:30.

Το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει αύριο στις 22:30 στον Alpha πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ. Και τίποτα - μα τίποτα — δεν θα μείνει το ίδιο. «Επιστρέφουμε αύριο με συγκλονιστικά νέα επεισόδια, ανατρεπτικά» υπογράμμισε ο Μιχάλης Αεράκης, ο Καπετάν Μανώλης της σειράς, στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day».

«Το Πόρτο Λεόνε έχει αγαπηθεί από τους τηλεθεατές κι αυτό φαίνεται στις μετρήσεις» είπε ο ίδιος. «Μια τηλεοπτική σειρά στηρίζεται σε ανθρώπους. Όταν έχεις το σωστό υλικό (σκηνοθέτες, ηθοποιούς), το κείμενο είναι βέβαιο ότι θα βρει την αξία του μέσα από αυτούς. Και το «Πόρτο Λεόνε: στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που απεικονίζει μια εποχή της δεκαετίας του ’60 , τον Πειραιά είναι συγκλονιστική σειρά. Όταν πήραμε στα χέρια μας τα σενάρια μας έπιασε δέος».

{https://www.youtube.com/watch?v=Nax2jgbBRb8}

Η σειρά επιστρέφει αύριο στον Alpha και ο κ. Μιχάλης Αεράκης προσκαλεί τους τηλεθεατές να δουν το επεισόδιο: «Να καθίσει ο κόσμος να δει το επεισόδιο. Και για ένα πράγμα είμαι σίγουρος: ότι θα περάσει καλά. Είναι μια ωραία, έντιμη δουλειά, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν, είτε ως κανάλι είτε ως παραγωγή. Θα περάσουν όλοι πολύ καλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4ben16ia69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνέντευξη έδωσε ο Μιχάλης Αεράκης και στο «Καλύτερα δε γίνεται».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά το «Σασμό» είμαι στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Χαίρομαι που το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» πάει πολύ πολύ - πολύ καλά!» δήλωσε στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται».

{https://www.youtube.com/watch?v=LzZqifzSSLU}