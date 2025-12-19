Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μίλησε για το σενάριο του «Παρά Πέντε».

Λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι την προβολή του 50ου, επετειακού επεισοδίου «Παρά Πέντε», όπου οι ήρωες θα και οι τηλεθεατές θα θυμηθούν μερικές από τις σπουδαιότερες σκηνές.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μιλώντας τόσο για τα επαγγελματικά του γενικότερα, όσο και την επιστροφή του «Παρά Πέντε».

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης για το «Παρά Πέντε»

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός και σεναριογράφος, Γιώργος Καπουτζίδης, αναφέρθηκε στη συγραφή της εμβληματικής σειράς, ενώ μεταξύ άλλων εξήγησε πως δεν λειτουργεί ως επαγγελματίας σεναριογράφος: «Δεν λειτουργώ σαν ένας επαγγελματίας σεναριογράφος. Ένας επαγγελματίας σεναριογράφος δεν θα σταματούσε για να γράψει μετά από οκτώ χρόνια ξανά. Αυτό το οποίο έγραψα βγήκε μέσα από την καρδιά μου», είπε και αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από το σενάριο:

«Είναι η ζωή μου όλη, η ζωή που δεν έζησα. Η μοναχική μου εφηβεία που θα ήθελα να μην είναι μοναχική. Θα ήθελα να έχω παρέες και να μπαίνω σε περιπέτειες. Ήταν η ανάγκη μου να έχω μια παρέα. Την καρδιά μου σας έζησα. Αυτή την παρέα που δεν είχα την έφτιαξα να είναι στη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το «Παρά Πέντε» δεν θα επιστρέψει με περισσότερα επεισόδια, ενώ μετέφερε τις σκέψεις του σχετικά με το γεγονός ότι η σειρά έχει μείνει στο χρόνο: «Το καταλάβαινα ότι δεν είναι μια μόδα της εποχής, αλλά ότι είναι κάτι που θα μείνει πολλά, πολλά χρόνια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη σειρά. Ήταν μια παιδική χαρά. Δεν έχω περάσει πιο όμορφα».

