Δείτε τι δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης για την παιδική του ηλικία.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star, «Breakfast», ο γνωστός σεναριογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στα σχολικά του χρόνια.

«Σαν παιδί ήμουν πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι, από επιλογή μου, επειδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι αλλά ούτε και με τους άλλους», δήλωσε.

«Αυτή η μοναχικότητα που πέρασα με διαμόρφωσε, με έκανε τον άνθρωπο που είμαι. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που το έζησα, που είχα τη δύναμη να επιβιώσω πέρα από αυτό και που έγινα ο άνθρωπος που έγινε επειδή πέρασα αυτή τη δυσκολία», πρόσθεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Όσα είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης

