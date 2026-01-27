«Θέλουν απλώς να με βλέπουν όπως είμαι και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ βαθύτατα».

Η Νάταλι Πόρτμαν φαίνεται πως δεν τρέφει προσδοκίες ότι τα παιδιά της θα παρακολουθήσουν κάποιες από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Η πρωταγωνίστρια του «Avengers: Endgame» - η οποία έχει αποκτήσει τον 14χρονο Αλεφ και την 8χρονη Αμέλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλιπεν - αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν ενδιαφέρονται να τη δουν στη μεγάλη οθόνη, ακόμα και στις εμβληματικές ταινίες «Star Wars».

«Τα παιδιά μου αρνούνται πεισματικά να δουν οτιδήποτε στο οποίο συμμετέχω» δήλωσε η σταρ στον Will Marfuggi του E! News, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

«Τους λέω πάντα: "Αν θέλετε να το δείτε, αν το έχουν δει κάποιοι φίλοι σας, ή οτιδήποτε άλλο". Όμως η απάντησή τους είναι: "Όχι, ευχαριστούμε"», συνέχισε.

Αυτό συμβαίνει επειδή προτιμούν τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στον σπουδαιότερο ρόλο της: αυτόν της μητέρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως εξήγησε η ίδια: «Θέλουν απλώς να με βλέπουν όπως είμαι και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ βαθύτατα».

Η πρωταγωνίστρια του «Black Swan» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Gallerist» σε σκηνοθεσία Κάθι Γιαν. Συμπρωταγωνιστεί με τους Τζένα Ορτέγκα, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Ντάνιελ Μπρουλ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Charli xcx, μεταξύ άλλων.

Στην ταινία - σε σενάριο της Γιαν και του Τζέιμς Πέντερσεν - η Πόρτμαν ενσαρκώνει την Polina Polinski. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του φεστιβάλ, πρόκειται για μια «απελπισμένη γκαλερίστα, η οποία καταστρώνει ένα παράτολμο σχέδιο προκειμένου να πουλήσει ένα πτώμα στο Art Basel του Μαϊάμι».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ