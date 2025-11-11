Η κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας το 2005 έγινε τεράστια επιτυχία με τον Hugo Weaving ως V και τη Natalie Portman ως Hammond σε σκηνοθεσία James McTeigue.

Το HBO ετοιμάζει την τηλεοπτική μεταφορά του V for Vendetta, βασισμένη στο graphic novel του Alan Moore με τον επικεφαλής των DC Studios, James Gunn, και τον Peter Safran ως εκτελεστικούς παραγωγούς.

Είναι η τελευταία live-action συνεργασία των DC Studios με το HBO μετά την τηλεοπτική σειρά του 2024 The Penguin, ένα spin-off του The Batman του Matt Reeves, με πρωταγωνιστές τους Colin Farrell και Cristin Milioti.

Το V for Vendetta ξεκίνησε αρχικά ως κωμική σειρά σε κείμενο Moore και εικονογράφηση David Lloyd. Έκανε το ντεμπούτο του το 1982 στη βρετανική ανθολογία Warrior, πριν η DC αναλάβει την έκδοσή του το 1988.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βρετανία σε ένα δυστοπικό, όχι και τόσο μακρινό μέλλον στο οποίο η χώρα ελέγχεται από το φασιστικό κόμμα Norsefire. Ένας αναρχικός ονόματι V, γνωστός για τη χαρακτηριστική μάσκα του Guy Fawkes, επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση με τη βοήθεια της Evey Hammond, μιας νεαρής γυναίκας V που διασώθηκε από την μυστική αστυνομία της χώρας.

Η κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας το 2005 έγινε τεράστια επιτυχία με τον Hugo Weaving ως V και τη Νάταλι Πότρμαν ως Hammond σε σκηνοθεσία James McTeigue. Η ταινία αναμένεται επίσης να επιστρέψει στους κινηματογράφους του χρόνου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 20ής επετείου της.

Με πληροφορίες του Variety/NME