Πρεμιέρα για την νέα σεζόν της πετυχημένης σειράς.

Η πετυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης «Το Σόι Σου» επέστρεψε και έκανε πρεμιέρα.

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, το πιο αγαπημένο σόι της ελληνικής τηλεόρασης γύρισε πιο οικογενειακό, πιο αστείο και πιο τρελό από ποτέ.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι επέστρεψαν και απέδειξαν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο.

Από τη συμπρωτεύουσα ως την πρωτεύουσα, οι ήρωες που αγαπήσαμε, έφεραν μαζί τους όλα εκείνα που τους έκαναν ξεχωριστούς: τις αγαπησιάρικες στιγμές, τους γλυκούς καβγάδες, και τις τρυφερές οικογενειακές σκηνές που αγγίζουν κάθε θεατή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddws058tr3pd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το Σόι σου» επέστρεψε για να μας θυμίσει πόσο πολύ αγαπήσαμε αυτές τις δύο οικογένειες γιατί, όπως φαίνεται, κάποια σόγια δεν αλλάζουν ποτέ, απλώς μεγαλώνουν!

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ.

Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwhimibnv49?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwhhbp94f41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ότι σώζεται,

Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα. Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη.

Το Χ, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασε στη νέα σεζόν για το «Σόι σου» με συγκίνηση και ενθουσιασμό.

{https://x.com/DimitraAntonia7/status/1984370461913072024}

{https://x.com/JustEstella/status/1984322125310685451}

{https://x.com/evaqqelos/status/1984351999031460167}

{https://x.com/maraki262/status/1984363740364673154}

{https://x.com/plittaina/status/1984339913383551412}

{https://x.com/iratuselordi/status/1984321127137587708}

{https://x.com/tolmiros1982/status/1984346740947108026}

{https://x.com/jimandr2/status/1984324638433058927}

{https://x.com/megalostomos/status/1984335843935600712}