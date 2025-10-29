Κυκλοφορεί την Πέμπτη το επίσημο trailer για την 5η σεζόν του Stranger Things.

Με μία φράση και ένα αινιγματικό βίντεο οι δημιουργοί του Stranger Things ενημέρωσαν τους απανταχού φανς ότι την Πέμπτη κυκλοφορεί το επίσημο τρέιλερ.

«Η αναμονή σχεδόν τελείωσε. Το επίσημο τρέιλερ για το «Stranger Things 5» κυκλοφορεί αύριο. Το τελευταίο κεφάλαιο ξεκινά» αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ross Duffer είχε αφήσει μια υπόνοια στα social media ότι ένα τρέιλερ θα κυκλοφορήσει σύντομα, κάτι που επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο με ένα teaser που ανακοίνωνε ότι ένα επίσημο τρέιλερ θα κυκλοφορήσει αυτήν την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου.

{https://twitter.com/netflix/status/1983564853949161855}

Το Stranger Things 5 ​​θα είναι «σαν οκτώ ταινίες Blockbuster» αλλά και μια «προσωπική ιστορία»: «Περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο γυρίζοντας αυτή τη σεζόν», είχε πει ο Ross κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης του Netflix για την κυκλοφορία του προγράμματος του 2025.

{https://twitter.com/netflix/status/1983565284490256464}

«Μέχρι το τέλος, είχαμε καταγράψει πάνω από 650 ώρες υλικού. Οπότε, περιττό να πούμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη σεζόν μας μέχρι τώρα. Είναι σαν οκτώ ταινίες blockbuster. Είναι πολύ τρελό» είπε πει ο δημιουργός και τόνισε ότι «ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι είναι, ή ελπίζουμε να είναι, η πιο προσωπική μας ιστορία. Ήταν εξαιρετικά έντονο και συναισθηματικά φορτισμένο να το γυρίσουμε, για εμάς και για τους ηθοποιούς μας με τους οποίους είμαστε μαζί τόσο καιρό. Και το φτιάχνουμε μαζί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Υπήρξε πολύ κλάμα. Υπήρξε πάρα πολύ κλάμα. Η σειρά σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας και όλοι έβαλαν την καρδιά και την ψυχή τους σε αυτήν. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το πάθος θα μεταφραστεί στην οθόνη».

{https://twitter.com/NetflixTudum/status/1983580981186457683}

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1847797202529706&set=a.1259381401371292}

{https://twitter.com/Stranger_Things/status/1982515070115430717}