Οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο «Άγιο Έρωτα» είναι καταιγιστικές!

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00. Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς.

Ο Χάρης ομολογεί στον ενωμοτάρχη, η Χριστίνα συλλαμβάνεται, η Χλόη θέλει να γυρίσει πίσω στην κόρη της κι η Πετρούλα βρίσκεται στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε

Η κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις.

Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν. Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά.

{https://www.youtube.com/watch?v=3f5j1XmpggU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει.

Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό.

{https://www.youtube.com/watch?v=4VchP9Fk24g}

Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά.

Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του.

{https://www.youtube.com/watch?v=WT4-m1Tb6Xo}

Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=dKEiFxkixPc}