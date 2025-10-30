«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00. Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς.
Ο Χάρης ομολογεί στον ενωμοτάρχη, η Χριστίνα συλλαμβάνεται, η Χλόη θέλει να γυρίσει πίσω στην κόρη της κι η Πετρούλα βρίσκεται στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου.
«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε
Η κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις.
Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν. Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά.
{https://www.youtube.com/watch?v=3f5j1XmpggU}
Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει.
Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό.
{https://www.youtube.com/watch?v=4VchP9Fk24g}
Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά.
Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του.
{https://www.youtube.com/watch?v=WT4-m1Tb6Xo}
Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
{https://www.youtube.com/watch?v=dKEiFxkixPc}