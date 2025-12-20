Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα με έναν ασυνείδητο οδηγό να παρασέρνει μία γυναίκα έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Η πεζή τραυματίστηκε από την παράσυρση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ευτυχώς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο αντί να σταματήσει ως όφειλε στο σημείο του ατυχήματος, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

Παράλληλα, άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, που διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του προσώπου που ενεπλάκη στο τροχαίο.