Κακοκαιρία ξεκινάει σήμερα από τα δυτικά και θα επηρεασεί αρκετές περιοχές με βροχές και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία που ξεκινάει από σήμερα μετάξυ των περιοχών που θα επηρεάσει θα είναι και η Αττική. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη οι συννεφιές στην Αττική θα πυκνώσουν και από το απόγευμα και μετά αναμένεται να σημειωθούν βροχές.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τα ξημερώματα της Κυριακής δεν αποκλείεται να σημειωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νότια του νομού. Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν με βορειοανατολικές διευθύνσεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2scapzvchl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και η ΕΜΥ αναφέρει για την Αττική πως αναμένονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, και το προγνωστικό μοντέλο windy προβλέπει μεταβολή του καιρού στην Αττική. Σύμφωνα με τους χάρτες, από τις 8 το βράδυ και μετά υπάρχει πιθανότητα βροχής στο λεκανοπέδιο, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται έντονα φαινόμενα.