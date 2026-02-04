«Πιθανά βιολογικά και επικίνδυνα υλικά» βρέθηκαν σε κλειδωμένο γκαράζ. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές στο Λας Βέγκας εργάζονται για να προσδιορίσουν ποιες ουσίες βρέθηκαν σε ένα σπίτι που περιγράφεται ως «πιθανό βιολογικό εργαστήριο», με περισσότερα από 1.000 δείγματα να έχουν σταλεί για εξέταση, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Οι αξιωματούχοι ερεύνησαν τον χώρο το Σάββατο το πρωί, με τους ερευνητές να δηλώνουν ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές τι ακριβώς βρέθηκε.

Σύμφωνα με πηγές, η έρευνα ξεκίνησε από κλήση για παραβίαση κωδικών. Όταν οι Αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι παράνομα βιολογικά υλικά, ιατρικού τύπου, μπορεί να αποθηκεύονταν σε εκείνο το σπίτι, η Joint Terrorism Task Force ανέλαβε την έρευνα.

Τα «πιθανά βιολογικά και επικίνδυνα υλικά» βρέθηκαν κυρίως σε κλειδωμένο γκαράζ, δήλωσε ο σερίφης του Τμήματος Αστυνομίας Metropolitan του Λας Βέγκας, Κέβιν ΜακΜάχιλ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Στο γκαράζ, οι ερευνητές βρήκαν πολλά ψυγεία με φιαλίδια άγνωστων υγρών, έναν φυγοκεντρητή και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως δήλωσαν οι Αρχές.

Σε ανοιχτό ψυγείο και καταψύκτη, οι ερευνητές εντόπισαν «σημαντικό όγκο υλικού», συμπεριλαμβανομένων φιαλιδίων και δοχείων αποθήκευσης «με υγρά διαφορετικών χρωμάτων και συνθέσεων», ανέφερε ο ΜακΜάχιλ.

«Ο χώρος παρουσίαζε υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας με υλικά που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση», δήλωσε ο ΜακΜάχιλ.

Περισσότερα από 1.000 δείγματα συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τον Κρις Ντελζότο, τον ειδικό πράκτορα υπεύθυνο για το γραφείο του FBI στο Λας Βέγκας.

Τα στοιχεία έχουν μεταφερθεί σε εργαστήριο του FBI για εξέταση, σύμφωνα με τον σερίφη.

Το άτομο που συνελήφθη το Σάββατο - ταυτοποιημένο ως ο Όρι Σολόμον, 55 ετών - πιστεύεται ότι είναι ο διαχειριστής του σπιτιού, σύμφωνα με τον ΜακΜάχιλ.

Ο Σολόμον κατηγορείται για διάθεση/απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Τρία άτομα που είχαν νοικιάσει δωμάτιο από τον ιδιοκτήτη απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την κατοικία και μέχρι στιγμής δεν εμπλέκονται στην έρευνα, είπε ο ΜακΜάχιλ.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτού είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί το 2023 σε έρευνα για παράνομο βιολογικό εργαστήριο στο Ρίντλεϊ της Καλιφόρνια, όπως δήλωσαν οι Αρχές. Ο ιδιοκτήτης, Κινέζος υπήκοος, παραμένει υπό κράτηση και έχει δηλώσει αθώος.

Η υπόθεση οδήγησε σε κοινοβουλευτική έρευνα που διαπίστωσε ότι το παράνομο εργαστήριο φέρεται να λάμβανε χρήματα από κινεζικές τράπεζες και αποθήκευε χιλιάδες δείγματα πιθανών παθογόνων, σημειωμένα ως HIV, ελονοσία, φυματίωση, COVID-19 ακόμη και Έμπολα.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοικία στο Λας Βέγκας «οπτικά ήταν συμβατά με τα αντικείμενα που είχαν βρεθεί κατά την έρευνα στο εργαστήρι στο Ρίντλεϊ της Καλιφόρνια», είπε ο ΜακΜάχιλ τη Δευτέρα.

Πηγή: abcnews.go.com