Η ακτοφυλακή κατέσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν σήμερα άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή», έγραψε η Νόεμ στην ανάρτησή της.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το πλοίο κατασχέθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι φέρει σημαία Παναμά και μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

{https://x.com/Sec_Noem/status/2002481990755627050}

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.