Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι οι χερσαίες επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα της Νότιας Αμερικής θα ξεκινήσουν σύντομα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα.

Το παραπάνω δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

Από την πρώτη κατάσχεση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα. Ενώ πολλά πλοία που παραλαμβάνουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα υπόκεινται σε κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το αργό πετρέλαιο της χώρας από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν υποστεί κυρώσεις, και ορισμένες εταιρείες, ιδιαίτερα η αμερικανική Chevron (CVX.N), ανοίγουν νέο δρόμο, μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας με τα δικά τους εξουσιοδοτημένα πλοία.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των εισαγωγών της, με τις αποστολές τον Δεκέμβριο να οδεύουν κατά μέσο όρο σε πάνω από 600.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Προς το παρόν, η αγορά πετρελαίου είναι καλά εφοδιασμένη και υπάρχουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια στα ανοικτά των ακτών της Κίνας που περιμένουν να εκφορτωθούν. Εάν το εμπάργκο παραμείνει σε ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε η απώλεια σχεδόν ενός εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα σε αργό πετρέλαιο είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019, οι έμποροι και οι εταιρείες διύλισης που αγοράζουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας έχουν καταφύγει σε έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που κρύβουν την τοποθεσία τους και σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις για μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ στον Μαδούρο περιλαμβάνει μια αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερες από δύο δωδεκάδες στρατιωτικές επιθέσεις σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα κοντά στη Βενεζουέλα, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 100 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ισχυρίστηκε ότι η στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στοχεύει στην ανατροπή του και στην απόκτηση του ελέγχου των πετρελαϊκών πόρων της χώρας του ΟΠΕΚ, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.