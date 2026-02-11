«Η Τουρκία δεν έχει αποστεί από αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως η "γαλάζια πατρίδα" και το αφήγημα των γκρίζων ζωνών - που δυστυχώς το νομιμοποίησε ο κ. Λαζαρίδης στη Βουλή πριν από λίγες μέρες», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι θετικό στον διάλογο με την Τουρκία αλλά θα πρέπει να «κρατάμε μικρό καλάθι», όπως είπε στον Real FM 97,8 ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς.

«Εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη αρχών ότι πρέπει να επιζητούμε τον διάλογο και να έχουμε διαύλους επικοινωνίας χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία συνίσταται και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Συμπλήρωσε ότι «η Τουρκία δεν έχει αποστεί από αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως η "γαλάζια πατρίδα" και το αφήγημα των γκρίζων ζωνών - που δυστυχώς το νομιμοποίησε ο κ. Λαζαρίδης στη Βουλή πριν από λίγες μέρες και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να ανακαλέσει».

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, όμως κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο από τη σημερινή συνάντηση».

Ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει θέση για το αν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε με σαφήνεια ότι «οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται ο ΟΗΕ ή άλλοι οργανισμοί θα είναι προβληματικό. Έχει μεγάλη σημασία το ποιοι θα συμμετέχουν και τι θα συμβεί εκεί. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Από θέση αρχής φαίνεται ότι είναι μια προσπάθεια στην ουσία να αντικατασταθούν άλλοι οργανισμοί που εμείς θέλουμε να υπάρχουν και να παίζουν ρόλο, άρα είναι καθαρή η θέση μας».

Σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να γίνει «πολύ καθαρά και πολύ συναινετικά» ενώ εξήγησε πως «θα αναζητήσουμε ευρείες συναινέσεις με 180 βουλευτές στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή. Εμείς λευκή επιταγή σε μία κυβέρνηση που εργαλειοποίησε προς όφελός της άρθρα που τώρα ζητά να αναθεωρηθούν δεν θα δώσουμε».

«Θα έρθουμε στον διάλογο αυτό με προτάσεις. Και ξέρετε, ένα μέρος των προτάσεων των οποίων ο πρωθυπουργός σήμερα προσπαθεί να φανεί ότι επισπεύδει την αναθεώρηση, όπως είναι το άρθρο 86 ή η αλλαγή στην επιλογή των κλιμακίων της δικαιοσύνης, είναι δικές μας προτάσεις. Είναι αλλαγές που η κυβέρνηση δεν τις συζητούσε καν πριν από λίγους μήνες», σημείωσε.

Επιπλέον υπενθύμισε ότι «σχετικά πρόσφατα από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός είχε πει στον κ. Ανδρουλάκη: "Σας δίνω τα δύο που ζητάτε - αναθεώρηση του 86 και αλλαγή στον τρόπο επιλογής των κλιμακίων της δικαιοσύνης - για να μου δώσετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια". Στη ζυγαριά τα έβαζε τότε ο κ. Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς και χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως «ανατολίτικο παζάρι». Πρόσθεσε ακόμη ότι στο άρθρο 86 το μόνο κόμμα που διαφωνούσε έως σήμερα ήταν η Νέα Δημοκρατία που τώρα ζητά την αναθεώρησή του.

Για την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΕΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «εμείς ανακαλέσαμε άμεσα την κομματική του ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για όλους πάντα, είναι ξεκάθαρο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και την έννομη τάξη που έχει η χώρα μας. Είναι προφανές ότι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους μέχρι τέλους, να φανεί αν πράγματι υπήρχε ή αν δεν υπήρχε σκάνδαλο κακοδιαχείρισης. Εκεί όμως έρχεται το θέμα της ευθύνης των υπουργών για την διαχείριση των κονδυλίων».

Όσο αφορά τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σκηνικό που συνεχώς μεταβάλλεται, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «οι πολλές δημοσκοπήσεις, τις οποίες αξιολογούμε, δείχνουν διαφορετικές μετρήσεις και αυτό έχει να κάνει είτε με τη μεθοδολογία είτε με τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Ας μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν έχουμε δει τεράστιες ανατροπές».