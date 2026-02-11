Οι προσδοκίες, οι «παγίδες» και τα ακανθώδη ζητήματα.

Η είδηση στη σημερινή συνάντηση Κ. Μητσοτάκη - Τ. Ερντογάν στο Λευκό Σαράι στην Άγκυρα - μετά από δυόμιση χρόνια - θα έρθει μόνο από κάποιο απρόοπτο γεγονός. Αυτή είναι η εκτίμηση της Αθήνας. Αν, δηλαδή, προκληθεί ο πρωθυπουργός από τον Τούρκο Πρόεδρο και αναγκαστεί να απαντήσει…

Αν η συνάντηση εξελιχθεί ομαλά - και με βάση τα συμφωνηθέντα - η μόνη είδηση θα είναι το μήνυμα που θα εκπέμψουν διεθνώς Ελλάδα και Τουρκία ότι οι ηγέτες των δύο χωρών εξακολουθούν να συνομιλούν και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται την Αμερικανική επιδιαιτησία.

Βλέπουν καταρχήν θετικό κλίμα

Στην Αθήνα υπάρχει η εκτίμηση ότι έχει γίνει ξεκάθαρο στην άλλη πλευρά ότι η Ελλάδα δεν συζητάει - τουλάχιστον αυτή τη στιγμή - ακανθώδη ζητήματα, ενώ έχει φροντίσει δημοσίως να θέσει ξεκάθαρα τις κόκκινες γραμμές της.

Στο ίδιο πλαίσιο - των ξεκάθαρων «κόκκινων» γραμμών και από την Τουρκία - αποδίδει η Ελλάδα και τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Γι’ αυτό και δεν τις αξιολογεί ως σοβαρές.

Εξάλλου, η χθεσινή δήλωση Φιντάν, με την οποία επιτέθηκε μόνο στον Ν. Δένδια και άφησε στο απυρόβλητο τον Κ. Μητσοτάκη και τον Γ. Γεραπετρίτη, είναι ενδεικτική του κλίματος στην Τουρκική Προεδρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι θα θέσει ο Κ. Μητσοτάκης στον Ερντογάν

Με ομάδα υποστήριξης δέκα υπουργών ο Κ. Μητσοτάκης και το αντίστοιχο υπουργικό συμβούλιο του Τ. Ερντογάν, αναμένεται Ελλάδα και Τουρκία να υπογράψουν περί τις 10 Συμφωνίες. Από το μεταναστευτικό μέχρι το εμπόριο, στο οποίο οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκική αγορά υστερούν.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών - στην οποία μετέχουν αυστηρά οι δύο υπουργοί Εξωτερικών και οι διπλωματικοί τους σύμβουλοι - είναι προγραμματισμένη για τις δύο το μεσημέρι - ώρα Ελλάδος - ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις και στον Τύπο στις τέσσερις το μεσημέρι.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, έχει σκοπό να θέσει στον Ερντογάν μεταξύ άλλων και το ζήτημα των Νavtex και ειδικά εκείνης που πρόσφατα ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με την επισήμανση ότι θα ισχύει για πάντα…

Η αναθεωρητική ατζέντα

Η εκτίμηση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι ο Ερντογάν θα αποφύγει να απλώσει την αναθεωρητική του ατζέντα στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι δεν θα θέσει ζητήματα «γκρίζων» ζωνών ή αποστρατικοποίησης, δεδομένου ότι ούτε και εκείνος επιθυμεί την ένταση στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχει αποκομίσει η διπλωματική ελληνική ομάδα. Με τη μόνη διαφορά ότι έχουν καεί στον χυλό, από την ακύρωση την τελευταία στιγμή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Σεπτέμβριο του 2025 και από τότε φυσούν και το γιαούρτι…

Προετοιμάζονται και για τα χειρότερα

Έτσι, όλη η προετοιμασία της ελληνικής αποστολής έχει επικεντρωθεί στις δημόσιες δηλώσεις των δύο ηγετών, ετοιμάζοντας απαντήσεις για κάθε πιθανή ή απίθανη πρόκληση εκ μέρους του Ταγίπ Ερντογάν. Κι αυτό διότι η ελληνική πλευρά γνωρίζει ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν ενοχλήσει την Άγκυρα.

Με πρώτο θέμα τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα (Safe) και δεύτερο, αλλά καθόλου αμελητέο, τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, νούμερο 1 εχθρό σήμερα της Τουρκίας.

Στο επίκεντρο Ισραήλ και Ευρωπαϊκά Αμυντικά προγράμματα

Στο μεν ζήτημα της Άμυνας - αν τεθεί δημόσια από τον Ερντογάν - ο πρωθυπουργός θα παραπέμψει στην ομόφωνη ευρωπαϊκή απόφαση που απαγορεύει δια ροπάλου τη συνεργασία με τρίτες χώρες εφόσον υπάρχει απειλή για χρήση βίας εναντίον χώρας της Ε.Ε.(casus belli).

Για τη δε στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, η ελληνική κυβέρνηση θα υποστηρίξει ότι πρόκειται για μία Συμμαχία η οποία δεν στρέφεται κατά τρίτης χώρας.

Φυσικά, η Άγκυρα βλέπει τη Συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ ως απειλή και με αφορμή την εγκατάσταση Ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, επικαλούμενη την παράλογη άποψη περί αποστρατικοποίησης.

Η Ελλάδα έχει έτοιμες απαντήσεις και για την περίπτωση που τεθεί ζήτημα «Τουρκικής» μειονότητας από τον Ερντογάν και φυσικά θα διατυπώσει τις πάγιες θέσεις της για το Κυπριακό.

Τα ακανθώδη ζητήματα

Στο παρασκήνιο, η εκτίμηση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι οι συνθήκες δεν είναι ώριμες για να γίνει μία πιο ουσιαστική συζήτηση για τη μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Όχι μόνο διότι το διεθνές σκηνικό είναι ασταθές, αλλά διότι και οι δύο ηγεσίες βρίσκονται προς το τέλος της θητείας τους. Συνεπώς, μέχρι τις ελληνικές και τουρκικές εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξει προσπάθεια για ουσιαστική σύγκλιση. Επί του παρόντος, η ελληνική κυβέρνηση αρκείται στο να χτίζει μικρές γέφυρες συνεννόησης σε θέματα χαμηλής πτήσης διατηρώντας ζεστό τον δίαυλο επικοινωνίας.

Μετά τις εκλογές βλέπουμε…