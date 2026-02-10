Με «συνοδεία» 10 υπουργών θα πετάξει για την Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνάντησης με το. Τούρκο ομόλογό του.

Αύριο μεταβαίνει στην Τουρκία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σκοπό τη συνάντηση τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον πρωθυπουργό, ο οποίος στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα συνοδεύσουν 10 υπουργοί, με στόχο την υπογραφή συμφωνιών σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά υψηλής πρακτικής αξίας, όπως το μεταναστευτικό.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στην Άγκυρα ειδικότερα οι:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Από την αποστολή απουσιάζει το όνομα του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες για τις συνόδους των υπουργών Άμυνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.