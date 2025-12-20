Ύστερα από χρόνια που πάλευε με τα κιλά του, ο τραγουδιστής προσέλαβε έναν γυμναστή και άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις διατροφικές συνήθειες.

Η ολική σωματική μεταμόρφωση του Εντ Σίραν ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

«Θα έλεγα ότι από τα 20 έως τα 30 ζούσα μια αρκετά ανθυγιεινή ζωή και, παρόλο που επαγγελματικά πήγαινα καλά, αυτό δεν αντικατοπτριζόταν θετικά στην προσωπική μου ζωή», είπε στο Men’s Health, κοσμώντας το εξώφυλλο τον Δεκέμβριο του 2025. «Πιστεύω πραγματικά ότι η ευεξία είναι άμεσος καθρέφτης της ψυχικής υγείας και του πώς νιώθεις».

Το να μπει στο γυμναστήριο και να επανεξετάσει τις διατροφικές του συνήθειες, συνέπεσε με μία μεγάλη αλλαγή ζωής: την πατρότητα. Ο Σίραν και η σύζυγός του υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους, Lyra, τον Αύγουστο του 2020. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2022, γεννήθηκε η μικρή της αδελφή, Jupiter.

«Θυμάμαι ότι η Lyra ήταν δύο εβδομάδων και είχα τον κολλητό μου στο σπίτι και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά από 20 λεπτά που είχα αποκοιμηθεί, η Lyra ξύπνησε. Ξύπνησα κι εγώ και σκέφτηκα: “Γα@@το, μάλλον δεν πρέπει να πίνω αν θα νιώθω τόσο χάλια”», θυμήθηκε μιλώντας στο περιοδικό.

{https://x.com/MensHealthUK/status/2001923044533551595}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξεκίνησε το 2020 με προσωπικό γυμναστή

Ο Σίραν άρχισε το fitness ταξίδι του το 2020 με τη βοήθεια του γυμναστή Ali Thomas. Οι δυο τους δούλεψαν μέσω Zoom εν μέσω πανδημίας και ο τραγουδιστής πιστώνει στον Thomas το ότι τον βοήθησε να αγαπήσει πραγματικά τη γυμναστική, εστιάζοντας στα βασικά — από τη σωστή στάση σώματος μέχρι τις προπονήσεις που του ταίριαζαν καλύτερα.

{https://x.com/people/status/2002371427291336917}

Στις αρχές του 2025, πήρε μαζί του στην περιοδεία τον γυμναστή Matt Kendrick, ώστε να παραμένει συνεπής στις προπονήσεις του κατά τη διάρκεια της Mathematics Tour.

Από τότε που ακολούθησε σταθερό πρόγραμμα άσκησης, ο Σίραν έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, όπως αποκάλυψε στο Men’s Health.