Τα κορίτσια συνελήφθησαν για εμπρησμό από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθερα.

Δύο ανήλικα κορίτσια, 13 και 14 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια για το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αυτοκίνητο, εντός δημοτικού πάρκινγκ στο Σκαλάνι Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretalive, ο ιδιοκτήτης είχε παραδώσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες και το είχε παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο αρκετό καιρό. Κάποιες παρέες παιδιών σύχναζαν στο δημοτικό πάρκινγκ και όταν ο καιρός ήταν βροχερός ή έκανε κρύο, έμπαιναν μέσα στο όχημα.

Τα δύο κορίτσια στα οποία κατέληξε η έρευνα του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου φέρεται να υποστήριξαν ότι η φωτιά προκλήθηκε άθελα τους.

Από τον αναπτήρα «άρπαξε» η ταπετσαρία και πολύ γρήγορα όλο το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά δυστυχώς επεκτάθηκε και σε παρακείμενα αυτοκίνητα.

Η δικογραφία για τη φωτιά θα διαβιβαστεί αρμοδίως, ενώ με εισαγγελική εντολή θα σχηματιστεί και δικογραφία στους γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.