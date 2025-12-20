Χτες πληρώθηκαν οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες είναι και αυξημένες, και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, ενώ οι πληρωμές δεν τελειώνουν εδώ καθώς, αυτή την εβδομάδα που έρχεται πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης.

Δώρο Χριστουγέννων, επιδόματα ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Ιανουαρίου πληρώθηκαν εχτές αλλά οι μεγάλες πληρωμές δεν τελείωσαν. Την Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης σε χιλιάδες δικαιούχους.

Εκτός του επιδόματος θέρμανσης λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα αναμένεται να πληρωθούν και τα «σωστά» ποσά οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου.

Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ποσό να υπολογίζεται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα/πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε παραχωρούμενη δωρεάν.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή για αγορές που τιμολογήθηκαν έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έως 29 Μαΐου 2026: για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και, ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, με τιμολόγηση έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώριση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026: ειδική πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Προσοχή! Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα παραστατικά αγορών έχουν εκδοθεί στον ΑΦΜ της αίτησης και αφορούν την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί. Επίσης, οι πληρωμές των καυσίμων πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με αναγνωρίσιμο τρόπο, συνήθως μέσω τραπεζικού συστήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή καταχώριση στοιχείων, όπως IBAN, διεύθυνση, τετραγωνικά και είδος καυσίμου, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να «μπλοκάρουν» την καταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση απόρριψης που θεωρείται εσφαλμένη, συνιστάται η επικοινωνία με λογιστή ή την αρμόδια υπηρεσία για διασταύρωση στοιχείων και ενδεχόμενη επανεξέταση.

Επιστροφή ενοικίου

Αρχικά είχε δοθεί στους πολίτες προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να διορθώσουν τυχόν ανακριβή στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές περιπτώσεις δεν τακτοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να προβλέπεται πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι προχώρησαν σε διορθώσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι τροποποιήσεις που θα κατατεθούν έως 30 Δεκεμβρίου θα εκκαθαριστούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Γατί το ποσό φαίνεται «μικρότερο»

Μεγάλος αριθμός πολιτών θεώρησε ότι το ποσό της επιστροφής που έλαβε είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος.

Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η ενίσχυση δεν υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο ενοίκιο, αλλά ισούται με το 1/12 των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν στο έτος. Έτσι:

Αν ο μισθωτής έχει νοικιάσει κατοικία μόνο για μέρος του 2024 (π.χ. για έξι μήνες),

ή αν ο ιδιοκτήτης δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια,

τότε το σύστημα υπολογίζει επιστροφή μόνο για το ποσό που εμφανίζεται ότι καταβλήθηκε μέσα στη χρονιά - και πάλι σε αναλογία 1/12.

Τι ισχύει για την προσαύξηση των 50 ευρώ ανά παιδί

Η πρόσθετη ενίσχυση των 50 ευρώ για κάθε παιδί δεν καταβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις. Εφόσον η βάση της ενίσχυσης (δηλαδή το 1/12 των συνολικών ενοικίων) καλύπτει ήδη το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στον δικαιούχο, δεν προστίθεται επιπλέον ποσό.

Στην πράξη, η προσαύξηση χορηγείται μόνο σε νοικοκυριά με υψηλότερα μηνιαία ενοίκια από το όριο των 800 ευρώ, όπου η ενίσχυση που προκύπτει από τον κανόνα του 1/12 είναι μικρότερη από το πραγματικό μίσθωμα.