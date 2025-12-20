Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να συγκεντρώνει ο μακροχρόνια άνεργος μεταξύ άλλων θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Χωρίς ηλικιακό όριο μπορούν οι μακροχρόνια άνεργοι να καταβάλλουν εισφορές μίας πενταετίας και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ειδικότερα άνεργοι επί 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες, στους οποίους υπολείπονται μέχρι πέντε έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α., πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, ανεξάρτητα από τον χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από τον χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στην πράξη, πρέπει να εξακολουθούν να είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο και να κατέχουν ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ ανανεούμενη ανά μήνα. Ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τους οικείους φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που ανήκουν στις κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υπαχθούν στο πρόγραμμα και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους με κάλυψη των αναλογουσών εισφορών τους από πόρους της ΔΥΠΑ. Προσοχή, όμως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει μηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς ίση με τη μηνιαία εισφορά που θα πλήρωναν οι άνεργοι που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος για προαιρετική συνέχιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

Τονίζεται ότι σήμερα οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:

