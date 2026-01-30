Ο εκπαιδευτικός κρίθηκε ένοχος για προσβοή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρησης ανηλίκου.

Σε ποινή συνολικής φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 56χρονος δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου, καθώς φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτριά του.

Η υπόθεση είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία ότι ο εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10χρονη τότε μαθήτριά του κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο 56χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου αμέσως μετά την καταγγελία.

Η δίκη διεξήχθη τελικά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά από επανειλημμένες αναβολές. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.