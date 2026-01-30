Μεγάλη αυτοκινητοπομπή συνόδευσε χθες τις σορούς των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκίνηση και πένθος χθες τη Θεσσαλονίκη, όταν οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, επέστρεψαν στην πατρίδα.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 που μετέφερε τις σορούς προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποδώσουν φόρο τιμής και να συνοδεύσουν τους συνοπαδούς τους στην τελευταία τους διαδρομή.

Ακολούθησε μηχανοκίνητη πομπή προς το γήπεδο της Τούμπας, με εκατοντάδες οχήματα, πυρσούς και συνθήματα. Η πομπή, μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που ράγισαν καρδιές.

Στη Τούμπα, χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα επτά νέα παιδιά με καπνογόνα, συνθήματα και δάκρυα στα μάτια, σε ένα συγκλονιστικό τελετουργικό μνήμης και ενότητας.

Το σύνθημα «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» δονούσε την ατμόσφαιρα, ενώ η νύχτα φωτιζόταν από τις φλόγες των πυρσών, αποτυπώνοντας το μέγεθος της οδύνης αλλά και της αλληλεγγύης που ένωνε ολόκληρη την πόλη.

Οι κηδείες των θυμάτων

Το τελευταίο «αντίο» στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, και αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Σήμερα θα τελεστούν δύο κηδείες στις 12:00, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στη 1:00 μ.μ. στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ίδια ημέρα, στις 12:00, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ενώ στις 13:00 θα γίνει η κηδεία ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται δύο από τους τρεις τραυματίες του δυστυχήματος, οι οποίοι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.