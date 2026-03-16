Αύξηση κατέγραψε το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως προκύπτει από τον Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, ο οποίος αποτυπώνει την εξέλιξη των αμοιβών εργασίας στο σύνολο της οικονομίας εξαιρουμένων του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσίασε ετήσια αύξηση 8,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μεταβολή που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 5,2% σε σύγκριση με το 2023.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,8% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023. Παράλληλα, όταν λαμβάνεται υπόψη η διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, η ετήσια άνοδος διαμορφώνεται στο 8,0%, έναντι αύξησης 4,9% την προηγούμενη χρονιά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το μισθολογικό κόστος συνεχίζει να κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντανακλά τόσο τις αυξήσεις στις αμοιβές όσο και την επίδραση επιδομάτων και πρόσθετων παροχών που καταβάλλονται ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο, όπως ο 14ος μισθός και διάφορα bonus.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αποτελεί βασικό εργαλείο παρακολούθησης της εξέλιξης του κόστους εργασίας στην οικονομία και καταρτίζεται σε τριμηνιαία βάση από την ΕΛΣΤΑΤ, με στοιχεία που συλλέγονται από επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον πέντε εργαζομένους.