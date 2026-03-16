Ο 20χρονος είχε τραύμα στην καρδιά και έχασε δύο λίτρα αίμα.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά τη βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός, βαριά τραυματισμένος, καταρρέει στον δρόμο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Καρέ - Καρέ η κατάρρευση του 20χρονου

Στις εικόνες φαίνονται τρεις νεαροί να απομακρύνονται από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά τη συμπλοκή. Μπροστά περπατούν δύο φίλοι του 20χρονου, ενώ λίγα μέτρα πιο πίσω ακολουθεί ο ίδιος, εμφανώς εξαντλημένος και να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων, όμως δεν τα καταφέρνει και πέφτει ανάσκελα, με το σώμα του να βρίσκεται μισό στο οδόστρωμα και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όταν όμως στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν άμεσα για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ λίγο αργότερα σταματά στο σημείο και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία, προσπαθώντας να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, από τους τρεις νεαρούς μόνο ο ένας είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, ενώ οι υπόλοιποι δεν φορούσαν σκούφο ή άλλο κάλυμμα.

«Έκρηξη οργής και φονικής μανίας» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Για την υπόθεση μίλησαν στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, καθώς και ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Ο κ. Σπυράτος υποστήριξε ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε μαζί του το μαχαίρι από την αρχή και με αυτό προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα στην καρδιά του 20χρονου, κάνοντας λόγο για «έκρηξη οργής και φονικής μανίας». Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των φίλων του θύματος, ενώ δεν απέκλεισε την εμπλοκή και άλλων ατόμων.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, ενώ το μοιραίο τραύμα εντοπίζεται στην καρδιά, καθώς το μαχαίρι φέρεται να τη διαπέρασε.

Όσον αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά την κηδεία του 20χρονου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ένας 19χρονος φίλος του θύματος. Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη, με βάση τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα για την αθλητική βία, αλλά και για το αδίκημα της σύστασης συμμορίας. Ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.