Εισοδήματα... 3,2 εκατ. ευρώ φέρεται να μην ανέφερε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παπαγόπουλος.

Στο πλαίσιο της έρευνας που εξακολουθεί να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και εθνικών πόρων για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προέκυψε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες ποσό που υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να μην ανέφερε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε την τελευταία πενταετία (2020-2025) εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ.

Η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες για τον κ. Παναγόπουλο προκύπτει από την ιδιότητά του ως προέδρου όχι της ΓΣΕΕ, αλλά των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Οι έλεγχοι στα πόθεν έσχες, όμως, φαίνεται πως «καίνε» επίσης την Άννα Στρατινάκη και τον σύντροφό της, Ανδρέα Γεωργίου. Και αυτό γιατί η έρευνα φαίνεται πως εντόπισε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες στην πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη, με αποκλίσεις 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, όμως, φέρονται να προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος (2023-2024) δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ. ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτης, διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα, λόγω του ύψους των ποσών, καθώς τόσο η μη δήλωση όσο και η ανακριβής δήλωση συνιστούν κακουργήματα. Τέλος, διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.