Λίγες μέρες μετά την εκλογή του, ο Νίκος Φωτόπουλος κατέθεσε «με χαρά» στο πρωτόκολλο της ΓΣΕΕ την παραίτηση του.

Την παραίτησή του από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) ανακοίνωσε σήμερα ο Νίκος Φωτόπουλος, γνωστό συνδικαλιστικό στέλεχος και επικεφαλής της παράταξης ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ, προκειμένου - όπως δήλωσε - να καταλάβει τη θέση ο συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας.

Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, η απόφαση συνδέεται με τα αποτελέσματα του πρόσφατου συνεδρίου της Συνομοσπονδίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως υποστηρίζει, «σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες». Η παράταξη που εκπροσωπεί έδωσε, όπως αναφέρεται, μάχη για να διατηρήσει τις τρεις έδρες που κατείχε από το προηγούμενο συνέδριο, ωστόσο τελικά εξέλεξε δύο αντιπροσώπους, χάνοντας την τρίτη «για μία ψήφο».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για απώλεια στήριξης από επτά αντιπροσώπους, καθώς και για αρνητικές επιπτώσεις από την ξεχωριστή κάθοδο άλλης συνδικαλιστικής παράταξης, εξέλιξη που - κατά τον ίδιο - επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνει, εκτός εκλογής έμεινε ο Κώστας Γενιδούνιας, τον οποίο χαρακτηρίζει «παράδειγμα έντιμου ταξικού συνδικαλιστή». Ο Κώστας Γενιδούνιας είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για ζητήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο ως πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών. Εάν οι προειδοποιήσεις του είχαν εισακουστεί, «δεν θα θρηνούσαμε τον τραγικό χαμό 57 ανθρώπων στο δυστύχημα των Τεμπών».

«Έμεινε εκτός εκλογής ένας άνθρωπος που είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών που μόλις με χίλια δυο εμπόδια και κάτω από απαράδεκτες συνθήκες ξεκίνησε.

Έμεινε εκτός εκλογής ένας συνδικαλιστής που απολύθηκε ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης και που επέστρεψε στη δουλειά προσωρινά με ασφαλιστικά μέτρα. Η απόλυση του εκκρεμεί.

Όμως στις παρατάξεις που τα μέλη τους δεν ασχολούνται με τα κοινά για ίδιον όφελος, στις παρατάξεις που οι λέξεις αλληλεγγύη και σύντροφος δεν έχουν χάσει το νόημά τους, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και προβλήματα που δεν λύνονται.

Έτσι σήμερα είχα την τιμή και τη χαρά (γιατί τιμή και χαρά είναι) να παραιτηθώ από τη θέση μου στο ΔΣ της ΓΣΕΕ για να μπει ο συνάδελφος Κώστας Γενιδούνιας».

Και συνεχίζει:

«Δεν εγκαταλείπω

Δεν φεύγω

Δεν συνταξιοδοτούμαι. Εν αντιθέσει με άλλους εγώ δεν έχω συμπληρώσει τις προϋποθέσεις.

Δεν χρειάζεται να είμαι εκλεγμένος, δεν χρειάζεται να έχω καρέκλα για να μιλάω.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω τις βάρβαρες αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές της πιο άθλιας κυβέρνησης που πέρασε από τον τόπο!

Θα συνεχίσω να επισημαίνω και να κριτικάρω τα λάθη,τις αδυναμίες και τις παραλείψεις μας ως συνδικαλιστικό κίνημα.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για τη συνεργασία όλων των προοδευτικών συνδικαλιστικών δυνάμεων .

Παραμένω επικεφαλής της συνδικαλιστικής παράταξης ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ.

Σύντροφε Κώστα Γενιδούνια

Σύντροφε Γιώργο Αλεξανδράκη

Καλή δουλειά».