Η τέταρτη σεζόν του «Ted Lasso» επιστρέφει μετά από μία παύση τριών ετών.

Μεταξύ 2020 και 2023, η σειρά «Ted Lasso» του Apple TV αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά που έχει παρουσιάσει ποτέ η πλατφόρμα, προσφέροντας κάθε εβδομάδα γέλιο, δάκρυα και αστείρευτη χαρά στους θεατές.

Αφού κέρδισε το εκπληκτικό αριθμό των 61 υποψηφιοτήτων στα βραβεία Emmy και 13 νίκες, η επιτυχημένη κωμική σειρά με θέμα το ποδόσφαιρο έκανε μια παύση, καθώς ο δημιουργός της, Bill Lawrence, είχε προγραμματίσει μόνο τρεις σεζόν για τον πρώην προπονητή κολεγιακού ποδοσφαίρου του Jason Sudekis. Τώρα, μετά από τρία χρόνια απουσίας, η σειρά επιστρέφει με την σεζόν αποκαλύπτοντας το teaser τρέιλερ και την ημερομηνία πρεμιέρας.

Η τέταρτη σεζόν του «Ted Lasso» θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 5 Αυγούστου, με τον Jason Sudekis να επιστρέφει στον ρόλο του Ted για ένα νέο κεφάλαιο που οδηγεί τη σειρά σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Αυτή τη φορά, ο Ted επιστρέφει στο Ρίτσμοντ για αυτό που φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Στα νέα επεισόδια θα τον δούμε να προπονεί μια γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις ώστε να την οδηγήσει στις νίκες.

Ο Jason Sudeikis επιστρέφει στην Αγγλία μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αρχικού καστ, όπως η Hannah Waddingham (Rebecca Welton), η Juno Temple (Keeley Jones), ο Brendan Hunt (Coach Willis Beard), ο Jeremy Swift (Leslie Higgins) και ο Brett Goldstein (Roy Kent).

