Νικητές ΠΑΣΚΕ και ΠΑΜΕ, ήττα της ΔΑΚΕ- Το ΠΑΣΟΚ υποτάχθηκε στον Παναγόπουλο- Δύσκολα η ΓΣΕΕ θα ξεφύγει από μεγάλη κρίση.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) σας είχαν ενημερώσει από τις 15 Απριλίου πως η κατάσταση κινούμενης άμμου στη ΓΣΕΕ οδηγεί προς συμφωνία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με πρόεδρο Παναγόπουλο.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ:

-ΠΑΣΚΕ και ΔΑΣ (ΚΚΕ) κερδίζουν από μια έδρα, ενώ απώλεια μιας έδρας σημειώνει η ΔΑΚΕ.

-Η ομάδα του «επίσημου» ΠΑΣΟΚ υπό τον Μότσιο, παρά τους λεονταρισμούς, κατέβηκε με τον συνδυασμό της ΠΑΣΚΕ, εκλέγοντας δυο μέλη στη νέα Διοίκηση της ΓΣΕΕ.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε σε δυο ψηφοδέλτια.

-Ξεχωριστή παράταξη δημιούργησε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, προερχόμενος από την ΠΑΣΚΕ που τον είχε διαγράψει ο Παναγόπουλος, λαμβάνοντας μια έδρα στο νέο ΔΣ.

Με δεδομένο ότι η παράταξη του ΚΚΕ δεν μπαίνει σε αντιπροσωπευτικό προεδρείο στη ΓΣΕΕ όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε μετά από ένα μικρό διάλειμμα σε "συνδιοίκηση" ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ.

Ήδη στο παρασκήνιο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, παρά τις όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν στο εσωτερικό της παράταξης της ΝΔ: Πρόεδρος ξανά (συμπληρώνει ήδη είκοσι χρόνια στη θέση) ο Γιάννης Παναγόπουλος και γραμματέας ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ Γιάννης Καρράς.

Το ερώτημα είναι αν ο Γιάννης Παναγόπουλος θα εξαντλήσει τη θητεία του ή εάν θα υπάρξει υπό την καθοδήγησή του η αλλαγή του "εν πλω" εφόσον δικαιωθεί από τις δικαστικές του αποφάσεις.

Η στήλη εκτιμά το δεύτερο, γεγονός που θα επαναφέρει τη ρευστότητα στη ΓΣΕΕ.