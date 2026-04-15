Κερδισμένο το ΠΑΜΕ- Η «ομάδα Μότσιου» από το ΠΑΣΟΚ κατεβάζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και συζητά συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ...σκοντάφτει στον Φωτόπουλο- Προς διάσπαση και η ΔΑΚΕ; - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Το ...μάλε-βράσε γίνεται στη ΓΣΕΕ ενόψει του Συνεδρίου της που ξεκινά την Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης την Πέμπτη και ενόψει της εκλογής νέου Συνεδρίου.

Στο παρασκήνιο εντείνονται οι συζητήσεις για συμφωνία ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ για εκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου εν νέου στη θέση του προέδρου της Συνομοσπονδίας και Γενικού Γραμματέα από την ΔΑΚΕ. Στη ΔΑΚΕ ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις και η οριστικοποίηση της συμφωνίας ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε διάσπαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στον ιδιωτικό τομέα. Η δε μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της Συνομοσπονδίας όταν το ΔΣ συγκροτηθεί σε σώμα με τα σημερινά δεδομένα είναι μόνο η υποψηφιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου.

Σε κάθε περίπτωση όμως ενόψει και της εκλογής προεδρείου την Κυριακή η κατάσταση στη ΓΣΕΕ, όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας», μοιάζει με κινούμενη άμμο.

-Σε επίπεδο συσχετισμών δυνάμεων ΠΑΣΚΕ και ΠΑΜΕ φέρονται οι μεγάλοι κερδισμένοι καθώς αναμένεται να αυξήσουν τις δυνάμεις τους κατά μία ή και δυο έδρες, ενώ μία έδρα παραπάνω είναι πιθανό να κερδίσει και η παράταξη Γκιάτη, που κινείται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

-Η ΠΑΣΚΕ ωστόσο θα διασπαστεί, καθώς η «ομάδα Μότσιου» που πρόσκειται στον Νίκο Ανδρουλάκη θα κατεβεί αυτόνομα διεκδικώντας μια έως δυο έδρες. Η «ομάδα Μότσιου» συζητά εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο δεν θέλει στο ψηφοδέλτιο τον Νίκο Φωτόπουλο. Αντιρρήσεις για τον Ν. Φωτόπουλο εκφράζει από την "ομάδα Μότσιου" στέλεχος επικεφαλής της ομοσπονδίας των σούπερ μάρκετ με την οποία συνεργάζεται η ομάδα που πρόσκειται στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η ΓΣΕΕ, όπως είναι πλέον φανερό, βρίσκεται σε μεγάλη κρίση και είναι πλέον πολύ πιθανό το Συνέδριο της Πέμπτης και η εκλογή νέου προεδρείου να την επιτείνει.