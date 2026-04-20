Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέσω ανάρτησής του, ασκεί κριτική στη σύνθεση του νέου προεδρείου της ΓΣΕΕ, αναφερόμενος στη συνεργασία των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ υπό την προεδρία του Γιάννη Παναγόπουλου. Στην τοποθέτησή του, απευθύνεται προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη , θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν αυτή η σύνθεση και οι συμμαχίες στον συνδικαλιστικό χώρο αντανακλούν την επιδιωκόμενη «αλλαγή» στην κοινωνία και στο εργατικό κίνημα.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Προεδρείο ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ με πρόεδρο τον κ.Παναγόπουλο. Έτσι γίνεται η αλλαγή στην κοινωνία και στον συνδικαλισμό κ.Ανδρουλάκη;