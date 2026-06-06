Συνεργασία με Τσίπρα δείχνει ο Φάμελλος, αντιδρούν Πολάκης, Παππάς και Δούρου.

Τα ψέματα τελείωσαν και η ώρα της κρίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα πρέπει να αποφασίσουν το μέλλον του κόμματος τους και το δίλημμα που μπαίνει μπροστά τους είναι το αν θα στηρίξουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως θα εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος ή αν θα επιλέξουν ένα σχέδιο που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ύπαρξη ενός αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Τα στρατόπεδα έχουν ήδη σχηματιστεί και σήμερα προμηνύεται μια σφοδρή σύγκρουση, καθώς κανένας από τους κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει ότι θα επαναληφθεί το ήρεμο κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς κρίνονται πάρα πολλά.

Φάμελλος: Δείχνει συνεργασία με Τσίπρα

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει και με τη «βούλα» προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια σήμα από την πλευρά της Αμαλίας - τουλάχιστον προς ώρας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, με την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών του Dnews.gr, σημειώνοντας πως «θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», δείχνοντας ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση που θέλει να στρέψει το κόμμα του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι αφουγκράστηκε τις προθέσεις τόσο της βάσης, όσο και της πλειοψηφίας των στελεχών του κόμματος και συντάχτηκε μαζί τους, λέγοντας ότι δεν μπορεί να σταθεί αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια, πάντως, είναι πως δεν εξήγησε με ποιον τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό, υπό τις τωρινές συνθήκες.

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Ωστόσο, νομίζω ότι τα όσα είπαν πρόσωπα, όπως η Όλγα Γεροβασιλή, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Ράνια Σβίγκου, δείχνουν τον δρόμο για το πως μπορεί να πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Τα συγκεκριμένα κορυφαία στελέχη συμφώνησαν στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον φυσικό ηγέτη του χώρου.

Στην ίδια γραμμή κινούνται και αρκετοί από τους βουλευτές, όπως οι Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης και Συμεών Κεδίκογλου, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν σε οργανωμένη παρέμβαση στην Κεντρική Επιτροπή.

Παππάς-Πολάκης-Δούρου έτοιμοι για μάχη

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, κατέστη απόλυτα σαφές ότι υπάρχει στρατηγική διαφωνία μέσα στο κόμμα, όσον αφορά το μέλλον του. Διότι οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου -παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στις παρεμβάσεις τους- πιστεύουν μεν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μετέχει στις επόμενες εκλογές σε ένα ενωτικό σχήμα, αλλά ως κόμμα.

Από εκεί και πέρα, συμφωνούν και στο ότι αν δεν μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία, τότε θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάρτιση δικών του ψηφοδελτίων. Και επειδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, παρά μόνο να δεχθεί στην ΕΛΑΣ μεμονωμένα πρόσωπα, είναι καθαρό ότι εισηγούνται ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει μόνος του, σε συνεργασία με προσωπικότητες του χώρου όπως ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη.

Στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σκοπεύουν να δώσουν μια σκληρή μάχη προκειμένου το όργανο να αποδεχθεί τη δική τους πρόταση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καταθέσουν αντιπαραθετικό κείμενο στην εισήγηση Φάμελλου, αλλά μια τροπολογία – η οποία στην ουσία θα ακυρώνει το πνεύμα και την ουσία της εισήγησης.

Από εκεί και πέρα, παρότι φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο το να κερδίσουν την πλειοψηφία των συντρόφων τους, πρόσωπα από το περιβάλλον τους, όπως ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σε κατ΄ιδίαν συζητήσεις του υποστηρίζει ότι δεν γίνεται να προδικάσουμε το αποτέλεσμα στην Κεντρική Επιτροπή, θεωρώντας ότι η μάχη δεν είναι χαμένη εκ των προτέρων.

Όπως και να έχει, ο Παύλος Πολάκης έχει αποφύγει ως τώρα να ανοίξει τα «χαρτιά» του για το τι θα πράξει σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το σχέδιο του, δηλαδή αν θα μείνει ή αν θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, οι συνομιλητές του Νίκου Παππά δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συζήτησης για αποχώρηση, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχουμε υπάρξει ξανά στο παρελθόν μειοψηφία μέσα στο κόμμα».