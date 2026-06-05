Σα δυο σταγόνες νερό, χαρακτήρισε τους Μητσοτάκη - Τσίπρα ο Αντώνης Σαμαράς σημειώνοντας με νόημα πως «η Πολιτική - όπως και η Φύση, όπως και η Ιστορία - δεν αντέχει τα κενά».

«Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Τις έχω πάρει τις αποφάσεις μου και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει» είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του από την Κρήτη, προαναγγέλλοντας, ουσιαστικά, το νέο του κόμμα.

«Το κενό εκπροσώπησης έχει πολιτικά αίτια. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα αλλά δεν εισακούεται. Οι κοινωνίες αντιδρούν σε όσα τους συμβαίνουν. Πάρτε όλη τη Δύση. Μην το βλέπετε ότι απλά όλες οι χώρες μετακινούνται σε πιο συντηρητικές θέσεις. Οι κοινωνίες όλες απαιτούν να ξαναβρούν τη χαμένη τους ταυτότητα. Ατομική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα» είπε στην ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς.

Και συνέχισε «Το ίδιο συμβαίνει στην πατρίδα μας. Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη! Γιατί η ψυχή της χάθηκε, στο όνομα της εξουσίας κι ενός ιδεολογικά ακαθόριστου “κέντρου”. Και το σημερινό, μεταλλαγμένο, κόμμα ομνύει περισσότερο απ’ όλους στις παρακαταθήκες του Κώστα Σημίτη, κι όχι των δικών του ηγετών». Πρόσθεσε ακόμα πως «Η Πολιτική - όπως και η Φύση, όπως και η Ιστορία - δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Αξιοσύνης, της Ανταγωνιστικότητας, της Υπερηφάνειας και της Ελπίδας - πέρα και πάνω από κόμματα - δε θα μείνει παραιτημένη και βουβή.

«Εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο...είχε πει νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζοντας το έδαφος για το νέο του κόμμα.

Τι είπε στην ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για το μέλλον της Ελλάδας, το πολιτικό κενό, που πάντα καλύπτεται στην πολιτική, όπως στην ιστορία και τη φύση, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα - τους οποίους χαρακτήρισε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αλλά και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας για τα προβλήματα στην Κρήτη: τον ΒΟΑΚ, το μεταναστευτικό αλλά και τις έρευνες της ExxonMobil στην Κρήτη. «Η γενική εικόνα που έχω είναι ότι η Κρήτη κινδυνεύει να μεταμορφωθεί σε έναν κόσμο υπερτουρισμού», είπε και έκανε λόγο για κίνδυνο αλλοίωσης ταυτότητας του νησιού.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την ερήμωση της υπαίθρου. Το κυβερνητικό σύστημα δεν καίγεται να κάνει κάτι. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει περικόψει από τα πεταμένα λεφτά είπε και έκανε λόγο για υπερκοστολογήσεις έργων.

Βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά είπε και πρότεινε:

- Μείωση φορολογικού συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- και κατάργηση της επιβολής φόρου για να πάρει η μεσαία τάξη ανάσα.

Σαμαράς για Τουρκία: «Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς»

Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί βήμα βήμα σχεδιασμούς δεκαετιών», τόνισε. Πρότεινα να προκαλέσουμε έκτακτη σύγκλιση κορυφής στην Ευρώπη με θέμα τις τουρκικές προκλήσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δείχνει σε όλα σχεδόν τα ζητήματα ότι είναι άβουλη. Να γίνει άμεσα καθαρό ότι η Τουρκάι θα έχει κόστος αν δεν συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ». Αν κινηθούμε κατόπιν εορτής κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μία καλοσχηματισμένη παγίδα της Τουρκίας, σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ζήτησε βέτο της Ελλάδας στα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Η επιθετικότητα της Τουρκίας σχετίζεται άμεσα και με την οικονομία, πρόσθεσε.

«Ακούστε: η Τουρκία σχεδιάζει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Κι ένα μεγάλο γι αυτήν πλεονέκτημα, θα ήταν να δεχτεί το ΝΑΤΟ τη δημιουργία δυο νέων Στρατηγείων που η Τουρκία επιθυμεί να γίνουν στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Τυχόν τέτοια εξέλιξη σημαίνει ότι η Τουρκία παίρνει στα χέρια της με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Ο Ερντογάν, με άλλα λόγια, “κτυπάει” από δυο πλευρές: από τη μια, με το πιο παράνομο στην παγκόσμια ιστορία νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας σε βάρος του μισού Αιγαίου μας, κι από την άλλη, με τα δυο Στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Όμως προσέξτε, στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία. Και τίποτα δεν θα εμπόδιζε την Τουρκία να αναβάλλει -προσωρινά βέβαια- τη ψήφιση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, ώστε φορώντας έτσι το μανδύα του “καλού παιδιού”, να απαιτήσει και τη δική μας έγκριση για τα δυο νατοϊκά Στρατηγεία. Εμείς στο πλαίσιο της φιλίας μας να υπογράψουμε και εκείνη αργότερα να επανέλθει στους γνωστούς παραλογισμούς της, έτοιμη να ξαναφέρει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα…» ειπε μεταξύ άλλων.

Αν ο προκλητικός Ράμα συνεχίσει να μη σέβεται την ελληνική μειονότητα ότι η Ελλάδα θα είναι ικανή να μπλοκάρει την Αλβανία παντού είπε και επανέλαβε το ίδιο και για τα Σκόπια. κάνοντας λόγο για επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών, που δεν τηρούν τα Σκόπια.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής

Ο Αντώνης Σαμαράς είπε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Εξαπέλυσε επίθεση σε υπουργό Άμυνας και Εξωτερικών για τις θέσεις τους απέναντι στην Τουρκία και στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για το καλώδιο της Κάσου, το τουρκολυβικό σύμφωνο κλπ.

Η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής και τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό. Το ίδιο επιχείρημα επικαλέστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το πρόβλημα έχει μείνει ανοιχτό αλλά εμείς απλά εγκαταλείψαμε το βέτο.

Σα δύο σταγόνες νερό Τσίπρας - Μητσοτάκης

Μοιάζουν σε πολλά και σαν δυο σταγόνες νερό: αντίληψη για πολιτική, όλα πρέπει να είναι επικοινωνία, κινήσεις εντυπωσιασμού, για προσωπική διαχείριση ηγετών του. Ο κ. Τσίπρας δεν διέλυσε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε ώστε να επιτρέψει ως μεσσίας. Ο κ. Μητσοτάκης δε διέγραψε πρώην πρωθυπουργούς για να εμφανίζεται ως απόλυτος ηγεμόνας; αναρωτήθηκε. Το ΕΛ.Α.Σ. δεν παραπέμπει στην ασφάλεια των πολιτών ούτε με το φιλότιμο και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας που υποθήκευσε στο Ταμέιο.

Το νέο όνομα είναι απλά μία προκλητική σκηνοθεσία και αποκάλυψη βαθιάς παθογένειας, στα΄σεις να εργαλειοποιούνται τα πιο φορτισμένα ιστορικά σύμβολα για προσωπικές σκοπιμότητες. Φέρνει μπαρούτι από το χθες για να σώσει δήθεν το αύριο των Ελλήνων. Αυτό μετατρέπει την πολιτική σε θέατρο.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο τη δική του σκηνοθεσία με ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της ΝΔ, τον ιδρυτή του κόμματος και τον εαυτό του. Η κυβέρνηση Τσίπρα και Μητσοτάκη συντάχθηκαν με την πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη, εγκατέλειψαν τις εξορύξεις. και τι έγινε εξελέγη - μακριά από δω ο Τραμπ και έκαναν και οι δύο κωλοτούμπα.

Αντικατάσταση της μάνας και του πατέρα με το περίφημο γονέας 1 και 2 είπε για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο πανηγυρίζοντας με τον Τσίπρα.

Εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης

Ο Τσίπρας κατηγόρησε 10 πολιτικούς αντιπάλους και μένα για το σκάνδαλο της Novartis, προσπάθησε με ψευδομάρτυρες να μας κατηγορήσει όλους. Και ύστερα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έκανε μία από τα ίδια, Εργαλειοποίησε τη δικαιοσύνη με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κυβέρνηση Τσίπρα εργαλειοποίησε την δικαιοσύνη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη το συνέχισε για την συγκάλυψη.

«5.000 άδεια παραμονής σε παράνομους μετανάστες δόθηκε επί Τσίπρα, 150.000 επί Μητσοτάκη. Είναι σαν δύο όψεις από το ίδιο νόμισμα είπε. Καταντήσαμε ο κόσμος της κέντροδεξιάς να είναι απογοητευμένοι. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα- Μητσοτάκη θυμίζει το τραγούδι του Μηλιώκα: πόσο άλλαξες πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουνε γίνει ροζ».

Θανάσιμη αρρώστια η μαζική φυγή πολιτικών, η απογοήτευση των ψηφοφόρων δεν μειώνεται, μεγαλώνει Τέτοιο κοινό εκπροσώπησης δεν προμηνύει τίποτα καλό. Καμπάνα που βοά σε αυτιά μη ακουόντων είπε και σχολίασε τη συχνότητα των δημοσκοπήσεων..

«Κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες. Δεν βλέπει ο Μητσοτάκης ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές και επιμένει στο εγωκεντρικό «ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει;» Αλλά αυτό δεν είναι πια ιδεολογική αναμέτρηση. Είναι χοντροκομμένα “πολιτικά καλλιστεία”.

Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση γιατί χάθηκε η ψυχή της. Υμνεί τις παρακαταθήκες του Κώστα Σημίτη και όχι των δικών μας εκπροσώπων. Φθάσαμε στο σημείο, μόλις προχθές, ένα πρώην στέλεχος του Ποταμιού, σήμερα φυσικά υπουργός του κ.Μητσοτάκη, να με χαρακτηρίσει στην τηλεόραση...Ακροδεξιό! Εμένα, που έστειλα στη Δικαιοσύνη τη Χρυσή Αυγή… Κι άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι «καλό είναι να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί». Μάλιστα.. Αυτή είναι η λοιπόν η ουσία για τη σημερινή ηγεσία, επικοινωνιακή και μόνο. Προ καιρού, βέβαια, μια άλλη υφυπουργός του κ.Μητσοτάκη, που περιέφερε τον εαυτό της με Πόρσε και δήλωνε -για τα ακριβά ενοίκια που πληρώνει ο κόσμος- ότι “το τσάμπα πέθανε”, με ειπε “εθνοπροδότη”. Ένας άλλος μέχρι πρόσφατα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κι ολιγοήμερος υφυπουργός της ΝΔ, με ύφος βεζύρη, με διέταξε “να κάτσω σπίτι μου”. Κι αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν, εδώ και καιρό, εμένα και τον Κώστα Καραμανλή ως “γεροντάκια του Μάπετ Σόου”… Ύβρεις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις, ασέβεια. Όλα αυτά θα ήταν απλώς γελοιότητες κάποιων. Δυστυχώς όμως για τον τόπο και για την ιστορία της Παράταξης, αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του ενός! Τέτοια κατάντια... Ύβρεις.

«Σε ποιον τελικά ανήκει η ΝΔ;»

Σε ποιον τελικά ανήκει η ΝΔ; αναρωτήθηκε. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία; Θα μου πουν πολλοί Αντώνη μεγάλωσες, πρωθυπουργός έγινες, έχεις τον προσωπικό σου πόνο τι θες και ασχολείσαι;

Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο να υπερασπίζεσαι την πατρίδα δεν λήγει, το υπηρετείς μέχρι την τελευταία σου πνοή. Υπάρχει Ελλάδα που παράγει και δημιουργεί, της οικογένειας και της περιφέρειας, των ανθρώπων που ξυπνούν για να κρατήσουν όρθια τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, τα χωράφια τους. Η Ελλάδα που δεν ζητά επιδόματα αλλά προοπτική, π[ου δεν ντρέπεται να μιλάει για την ορθοδοξία και την πίστη μας. Θέλει εθνική αυτοπεποίθηση. Φοβάμαι ότι αυτή η Ελλάδα έχει απογοητευτεί και εγκαταλείπει. Αλλά όλα μπορούν αν αλλάξουν.

Πριν από 118 χρόνια, το 1908 ο Κωστής Παλαμάς, βιώνοντας αντίστοιχα παρακμιακά φαινόμενα εκείνης της εποχής, έγραψε το μνημειώδες ποίημα "Γύριζε".

Ακούστε τον:

“ η Πολιτεία λωλάθηκε, κι απόπαιδα τα κάνει

το Νου, το Λόγο, την Καρδιά, τον

Ψάλτη, τον Προφήτη.

Κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό

στεφάνι,

στη λάσπη.

Σταύλος ο ναός και μπουντρούμι το

σπίτι”

Έτσι περιέγραφε ο Παλαμάς την Ελλάδα του 1908... Σας μετέφερα τους στίχους αυτούς, παρά τη μαυρίλα τους, για να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα ένα χρόνο αργότερα ξαναγεννήθηκε! Παραμέρισε τη μούχλα της παρακμής της και πήρε τις τύχες της στα χέρια της. Ένα χρόνο μετά αυτόν τον σπαραγμό απελπισίας του Παλαμά, έγινε το 1909 κι άρχισε η εποποιία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κι αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές αργότερα: Μετά τη φοβερή δεκαετία της Κατοχής και του Εμφυλίου με τον Αλέξανδρο Παπάγο, η Ελλάδα - που πολλοί την είχαν ξεγραμμένη τότε - στέκεται ξανά στα πόδια της και ανασυγκροτείται εντυπωσιακά. Και μετά την πτώση της δικτατορίας και το δράμα της Κύπρου, με την επάνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Ελλάδα αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει. Μέσα στην πιο μεγάλη απελπισία, πάντα σ’αυτόν τον ευλογημένο τόπο, ξαναγεννιέται η Ελπίδα! Αλλά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο γεννιέται και πάντα η ελπίδα. Ένα μπορώ να πω να με σιγουριά η πολιτική όπως και η φύση και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει μουγκή. Δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο» είπε και έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος.

Σαμαράς για Ευρώπη και ΗΠΑ

«Η Ευρώπη δυστυχώς είναι χωρίς ηγεσίες» είπε και παράθεσε ονόματα όπως η Θάτσερ, ο Μιτεράν, ο Ντελόρ , που είχε γνωρίσει εκείνος. «Πείτε μου σήμερα πόσους θυμάστε; Ίσως τον Μακρόν. Ο κόσμος έχει όλα τα προβλήματα χωρίς να υπάρχει ισχυρή ηγεσία», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση τονίζοντας την Ινδία και την Κίνα, με τις οποίες πρέπει να χτίσουμε σχέση όπως είπε.

Για τον Τραμπ είπε ότι προσπάθησε να ελέγξει τις σπάνιες γαίες, και εκεί είναι κατανεμημένα τα οικόπεδα. Έχει και η Ελλάδα σπάνιες γαίες, στο Παγγαίο, αλλά η εξόρυξη στοιχίζει στη ζωή των κατοίκων.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αποκτήσουν δύο νέα βενζινάδικα, με τη Βενεζουέλα και το Ιράν, στο δεύτερο δεν τα έχει καταφέρει. Η Τουρκία βλέπει πάντα όλα μακροπρόθεσμα, ξέρει να περιμένει και αυτή είναι η τεράστια διαφορά με μας. Καμία αντίδραση για τις ανεμότρατες στο Αιγαίο. Πρέπει να χουμε υπόψη μας πως η Τουρκία είναι μία οιονεί μη δημοκρατία και τη βολεύει αυτό για να μπορεί να χαράσσει μακροπρόθεσμα σχέδια την ώρα που εμείς τα κοιτάμε όλα βραχύχρονα. Το αύριο πρέπει να κοιτάμε ότι το χθες είπε αναφερόμενος στο ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Για την ίδρυση νέου κόμματος

Για τις εικασίες και τις φήμες που ακούγονται αναφορικά με την ίδρυση από πλευράς του νέου κόμματος είπε πως υπάρχει παραλογισμός, αλαζονεία, υποκρισία αν αυτά τα αθροίσετε υπάρχει γελοιότητα, Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου αλλά έτυχε και μεγάλωσα μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού της Πηνελόπης Δέλτα, που προσέφερε την ιστορία και τα θαύματα του ελληνικού έθνους επί πολλές δεκαετίες. Και επειδή είμαι εδώ σας λέω τον πιο σημαντικό φίλο ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο σύζυγος της κόρης της Πηνελόπης Δέλτα, ο Αλέξανδρος Ζάνας ήταν ο πρώτος υπουργός Αεροπορίας του Βενιζέλου και ο Αντώνης ήταν εκείνος που βοήθησε για να πάει στη φυλακή η Χρυσή Αυγή. Αν αυτά αθροίζονται σε ακροδεξιά τότε έχουν οι ίδιοι πρόβλημα. Αν βρίζουν οι 800.000 ψηφοφόροι της ΝΔ, βρίζουν τον μέσο ψηφοφόρο, ταυτίζουν ανθρώπους με τον Τσίπρα.

Με διέγραψαν για όσα είπα για τον Γεραπετρίτη, αλλά ο κόσμος της ΝΔ, όταν έλεγα στο συνέδριο ότι η ΝΔ δεν πρέπει να γίνει Ποτάμι, ότι δεν πρέπει να υπάρχει δεξιά χωρίς κεντροδεξιά, έπαιρνα χειροκροτήματα και μετά εγώ και ο Καραμανλής, που έχει προσφέρει τόσα, τρελαθήκαμε; Γιατί από δικό μας γινάτι, επειδή τους στηρίξαμε. Δεν είναι γινάτι, ίσως κάποιο σύμπλεγμα. Μου λένε ότι εγώ φταίω αν δεν πάρει η ΝΔ αυτοδυναμία, Πόσο έχει 22,23, 25; Για αυτοδυναμία πρέπει να έχει 37. Εγώ ευθύνομαι για τους αγρότες, τους ομοφυλόφιλους κλπ; Αλλού να ψάξει ευθύνες και κυρίως για το γεγονός ότι έχει μείνει ανεκπροσώπητη η ΝΔ.

Η ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ήρθε στο κλείσιμο της εκδήλωσης με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά: «Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και τις έχω πάρει τις αποφάσεις μου και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει».