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Πώς έχει το σκηνικό.

Δυνατές υποψηφιότητες αναζητά η Ν.Δ. για την Α΄ Αθηνών. Ο λόγος; Το κενό που θα αφήσει πίσω του ο Ν. Κακλαμάνης εφόσον μετακομίσει στο Επικρατείας. Και με δεδομένο ότι τελικά ο Κ. Μπακογιάννης αποφάσισε να αναζητήσει ξανά την τύχη του ως υποψήφιος για τον δήμο της Αθήνας.

Οι υπόλοιποι βουλευτές της Α΄ είναι πρωτοκλασάτοι και οι περισσότεροι υπουργοί: Κ. Πιερρακάκης, Β. Κικίλιας, Αγγ. Συρίγος, Θ. Πλεύρης και Όλγα Κεφαλογιάννη.

Λογικό να αναζητείται μία ακόμη γερή υποψηφιότητα που να μπορέσει να διεκδικήσει την έκτη έδρα σε συνθήκες δημοσκοπικής κάμψης.

Και από ότι μαθαίνω αναζητούνται κατά προτεραιότητα γυναίκες..

Λ.Ι.