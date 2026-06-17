Mε τον ορισμό του έμπειρου Μάκη στην Επιτροπή κατακαλόκαιρο, δεν προοιωνίζεται άπλετο φως και εξέταση του Ισραηλινού καταδικασθέντα, που ανά δύο ημέρες εκβιάζει δημόσια την κυβέρνηση...

Σε ειδική αποστολή με φόντο τις υποκλοπές και με οσμή νέας επιχείρησης συγκάλυψης παραπέμπει η απόφαση της ΝΔ, να ορίσει αιφνιδιαστικά ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τον Μάκη Βορίδη. Πρόκειται για μία επιλογή ειδικού βάρους, που μόνο τυχαία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί.

Και τούτο, διότι εκκρεμεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν άμεσα οι Ταλ Ντίλιαν, Γρηγόρης Δημητριάδης, Παναγιώτης Κοντολέων και Μερόμ Χαρπάζ, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων Ντίλιαν για ύπαρξη συστατικής επιστολής από την κυβέρνηση για την εξαγωγή του Predator.

Υπενθυμίζεται ότι προ μίας εβδομάδας για την κλήση Ντίλιαν συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα 2/5 που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία του, ενώ για την περίπτωση Δημητριάδη δεν είχαν συγκεντρωθεί. Ήδη από την αντιπολίτευση τις προηγούμενες ημέρες εκτιμούσαν πως η πλειοψηφία θα επιχειρήσει να ακυρώσει την κλήση Ντίλιαν «παραβιάζοντας τον Κανονισμό».

Προπέτες δεν θέλουμε να γίνουμε, αλλά με τον ορισμό του έμπειρου Μάκη Βορίδη στην Επιτροπή κατακαλόκαιρο, δεν προοιωνίζεται άπλετο φως και εξέταση του Ισραηλινού καταδικασθέντα που ανά δύο ημέρες εκβιάζει δημόσια την κυβέρνηση...

Ν.Α