«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει τις δικές του ολοκληρωμένες, προοδευτικές προτάσεις με το βλέμμα στο μέλλον, αρνούμενος ωστόσο να νομιμοποιήσει μια fast-track διαδικασία που γίνεται καθαρά για μικροκομματικούς, προεκλογικούς λόγους», τόνισε ο βουλευτής Γιώργος Γαβρήλος.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, Μάκης Βορίδης, έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής την 15η Ιουλίου 2026, αφήνοντας χρονικό περιθώριο μόλις ενός μήνα για τη συζήτηση και επεξεργασία των προτάσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το προηγούμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που υποβαθμίζει τη σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης και αποσκοπεί στην απαξίωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από κρίσιμα θεσμικά ζητήματα.

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/06), ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής, Γιώργος Γαβρήλος, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για εργαλειοποίηση της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης και λίγους μόλις μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές, επιβάλλοντας, όπως είπε, ένα «ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο».

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«Δεν φταίει το Σύνταγμα για την απαξίωση των θεσμών και της Δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά οι δικές σας πολιτικές ευθύνες», τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, κάνοντας παράλληλα λόγο για «νομικό λαϊκισμό της ιστορικής συγκυρίας».

Αναφερόμενος στην προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο Γιώργος Γαβρήλος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά το ζήτημα, με στόχο –όπως είπε– να διαχειριστεί επικοινωνιακά το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για την επιλογή του προσώπου που προεδρεύει της Επιτροπής. Χαρακτήρισε την απόφαση ως «ξεκάθαρο τρολάρισμα» και «φάρσα» του πρωθυπουργού απέναντι στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι παραμένουν νωπές οι μνήμες από παλαιότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις και υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την Ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στη συζήτηση καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, διατηρώντας ωστόσο τις ενστάσεις του για τη διαδικασία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει τις δικές του ολοκληρωμένες, προοδευτικές προτάσεις με το βλέμμα στο μέλλον, αρνούμενος ωστόσο να νομιμοποιήσει μια fast-track διαδικασία που γίνεται καθαρά για μικροκομματικούς, προεκλογικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Γιώργου Γαβρήλου

{https://www.youtube.com/watch?v=oL_hfY3cg8c}