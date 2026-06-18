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Ο «γρίφος» του πρώην πρωθυπουργού.

Μια φράση του Κώστα Καραμανλή από την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης του Αριστοτελείου Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη συζητείται ήδη από χθες αρκετά.

«Το νου σας σ΄ όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και όλοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν αν με τη φράση αυτή «φωτογραφίζει» κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αν όντως φωτογραφίζει αυτόν που στο παρασκήνιο συζητείται μάλλον τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία είναι δυσκολότερα απ΄ ότι νομίζουμε...

Β.Σκ.