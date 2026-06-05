«Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη - Η Ελλάδα θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της».

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε από την εκδήλωση στην Κρήτη.

«Το κενό εκπροσώπησης έχει πολιτικά αίτια. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα αλλά δεν εισακούεται. Οι κοινωνίες αντιδρούν σε όσα τους συμβαίνουν. Πάρτε όλη τη Δύση. Μην το βλέπετε ότι απλά όλες οι χώρες μετακινούνται σε πιο συντηρητικές θέσεις. Οι κοινωνίες όλες απαιτούν να ξαναβρούν τη χαμένη τους ταυτότητα. Ατομική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα.

Το ίδιο συμβαίνει στην πατρίδα μας. Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη ! Γιατί η ψυχή της χάθηκε, στο όνομα της εξουσίας κι ενός ιδεολογικά ακαθόριστου “κέντρου”. Και το σημερινό, μεταλλαγμένο, κόμμα ομνύει περισσότερο απ’ όλους στις παρακαταθήκες του Κώστα Σημίτη, κι όχι των δικών του ηγετών».

Και συνέχισε: «Η Πολιτική - όπως και η Φύση, όπως και η Ιστορία - δεν αντέχει τα κενά.

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Αυτή η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Αξιοσύνης, της Ανταγωνιστικότητας, της Υπερηφάνειας και της Ελπίδας - πέρα και πάνω από κόμματα - δε θα μείνει παραιτημένη και βουβή.

Θα διεκδικήσει το ρόλο της και θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της.

Εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο...

Κ.Σ.