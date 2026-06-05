«Να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανάσυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλευρό του Σωκράτη Φάμελλου, στάθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, προχωρώντας, ωστόσο, ένα βήμα πιο μπροστά στη σκέψη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ανοιχτά υποστήριξε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετική ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι αδιανόητο να κατέβει από την πλευρά μας ένα αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως θα πρέπει «να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανάσυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σε αυτές, διότι παλέψαμε πολύ γι αυτές».